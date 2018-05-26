FT: лидеры КНДР и Южной Кореи встретились, чтобы спасти саммит Кима с Трампом

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во второй раз за последнее время провёл переговоры со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином в демилитаризованной зоне на границе двух государств, пишет The Financial Times. Как отмечает издание, таким образом стороны пытаются спасти саммит Пхеньяна и Вашингтона, ранее отменённый Трампом.
Лидеры Северной и Южной Кореи встретились в «деревне перемирия» Пханмунджом в демилитаризованной зоне, чтобы спасти отменённый саммит между Ким Чен Ыном и президентом США Дональд Трампом. Таким образом они возродили надежды на то, что встреча на высшем уровне между Вашингтоном и Пхеньяном 12 июня в Сингапуре всё-таки состоится, пишет The Financial Times.
Новая встреча корейских лидеров состоялась спустя месяц после их первых за десятилетие переговоров, по итогам которых стороны согласились работать над ядерным разоружением и установлением мира на полуострове.
В Голубом доме заявили, что встреча продолжалась два часа. Ожидается, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявит о итогах переговоров в воскресенье утром.
«Оба лидера откровенно высказали своё мнение касательно обеспечения успеха саммита между Северной Кореей и США, а также обсудили выполнение Пханмунджонской декларации», — заявил официальный представитель южнокорейского лидера.
Эта неожиданная встреча возродила надежды на то, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын всё-таки встретятся и попытаются выработать решение кризиса на Корейском полуострове. В последний год ситуация там стала более напряжённой из-за усиления ядерного и ракетного потенциала Пхеньяна, напоминает газета.
Мун Чжэ Ин, который на прошлой неделе обсудил с президентом США американо-северокорейский саммит, подвергся критике за его работу в качестве посредника, так как Вашингтон неожиданно отменил встречу в Сингапуре.
Однако вскоре Трамп заявил, что его администрация ведёт «очень продуктивные переговоры» с Пхеньяном по поводу возрождения исторического саммита с Кимом. Вашингтон неожиданно изменил свою позицию по встрече после того, как Северная Корея на удивление сдержанно ответила на решение США по отмене переговоров, заявив, что она готова «решить проблемы в любое время».
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