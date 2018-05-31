Telegraph: Лавров приехал в Пхеньян, чтобы вернуть Москву в «дипломатическую схватку»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров приехал с двухдневным визитом в Северную Корею, пишет The Daily Telegraph. По словам издания, визит дипломата призван показать, что Москва активно вовлечена в решение корейского кризиса, и укрепить её позиции в регионе.

В четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Пхеньян. Цель его двухдневного визита — вернуть Москву в «дипломатическую схватку» вокруг Северной Кореи и, самое главное, укрепить её экономическое и политическое положение в регионе, пишет The Daily Telegraph.

Едва приземлившись в КНДР, Лавров призвал к поэтапной отмене санкций против страны. Он предположил, что Пхеньян не откажется от ядерного оружия до тех пор, пока с него не будут сняты ограничительные меры.

«Что касается вопроса о санкциях, абсолютно очевидно, что, начиная разговор о решении ядерной проблемы и всех других проблем, которые есть у Корейского полуострова, мы исходим из того, что это решение не может быть полным, пока все санкции не будут отменены», — заявил российский министр во время пресс-конференции.

«За один присест этого сделать нельзя, как и обеспечить денуклеаризацию. Поэтому должны быть этапы и встречное движение на каждом из этих этапов», — добавил глава МИД РФ.

«Важность этого визита в том, что он демонстрирует желание России принять участие во всей этой политической игре, которая в настоящий момент разворачивается в регионе», — полагает доцент Темпльского университета Джеймс Браун. На его взгляд, Москва «чувствует, что оказалась не у дел» в дипломатическом процессе вокруг Корейского полуострова и пытается в него вернуться.

Эксперт отмечает, что Россия активно поддерживает сопротивление Северной Кореи «некоторым из самых экспансионистских требований» США. И хотя Москва выступает за отказ КНДР от ядерного оружия, она настаивает, что этот процесс должен предусматривать ответные уступки с американской стороны.

Руководствуясь собственными интересами, российские власти разделяют желание Пхеньяна, который добивается сокращения военного присутствия США в регионе. Кроме того, участие в корейских переговорах для Москвы — это вопрос престижа, убеждён Браун.

Владимир Путин также надеется получить определённую степень влияния на КНДР. Впоследствии этот рычаг можно будет использовать, чтобы получить уступки от Вашингтона, предполагает американский аналитик.

В последние месяцы Москва активно изучала варианты экономического сотрудничества с Пхеньяном. Сообщалось, что она готова построить новый железнодорожный путь, проходящий через Северную и Южную Корею к портовому городу Пусан. Ещё одно предложение касалось прокладки газового трубопровода в регионе, подчёркивается в статье.

Существуют предположения, что Лавров должен был приехать в Пхеньян раньше. Но власти КНДР отложили его визит из-за опасений «оттолкнуть» Вашингтон на фоне переговоров о саммите Ким Чен Ына и американского президента Дональда Трампа, утверждает The Daily Telegraph.