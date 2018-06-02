CNN: Трамп поедет на саммит с Кимом, но лишь чтобы помелькать на телеэкране

Саммит США и Северной Кореи всё-таки состоится 12 июня в Сингапуре, однако Дональд Трамп видит в нём лишь возможность оказаться на телеэкране, считает телеканал CNN. При этом, по словам президента, встреча, в первую очередь, позволит двум лидерам «узнать друг друга поближе».

Вы можете сами решить, что же это значит. Корреспондент CNN Джим Акоста из Белого дома с подробностями. Джим, известно ли что-то о содержании письма?



ДЖИМ АКОСТА, корреспондент CNN: Точное содержание письма нам неизвестно. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс утверждает, что президент прочёл письмо, прежде чем покинуть Белый дом и отправиться на выходные в Кэмп-Дэвид. По словам чиновников, письмо в целом было в позитивном ключе и это один из шагов на пути к саммиту в Сингапуре 12 июня. И что интересно, речь идёт не столько о содержании самого этого внушительного письма, которое напоминает продукт издательской компании Publishers Clearing House, может быть информация о послаблении санкций в виде огромного чека. Речь не столько о содержании письма, сколько об условиях сделки. Ранее Трамп объявил, что саммит больше не основывается на вопросе ядерного разоружения, речь идёт о встрече со всеми прочими мероприятиями, призванной помочь узнать друг друга поближе. Однако он не уточнил, что подразумевают эти прочие мероприятия.

Что интересно, он также сказал репортёрам, что больше не проводится кампания по оказанию максимального давления. Трамп добровольно предоставил информацию после того, как пресс-секретарь Белого дома и ряд представителей администрации президента неоднократно заявляли, что они проводят кампанию по оказанию максимального давления на Северную Корею. По словам президента, действующие санкции не будут отменены, но о введении новых санкций речи не идёт. Таким образом, важный вопрос о предстоящем саммите: будет ли это встреча ради встречи?



Что это меняет? Только в прошлый четверг президент отменил саммит, что весьма удивительно, учитывая обычный масштаб подготовки к таким встречам. А теперь саммит снова в силе.



ДЖИМ АКОСТА: Верно. И в течение прошлой недели мы слышали, что чиновники сочли это свершившимся фактом, Андерсон. Представители Белого дома ездили в Сингапур для работы над подготовкой саммита. В Нью-Йорке состоялась встреча госсекретаря Майка Помпео с высокопоставленной делегацией из КНДР. Казалось, что подготовка к саммиту продолжалась, за исключением каких-либо требований значительных уступок США к Северной Корее ещё до того, как сесть за стол переговоров. И поэтому лидер большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что опасается, что президента просто надуют. А от лидера Республиканской партии в сенате такое слышать странно.

По моим ощущениям, Андерсон, члены партии также будут выражать обеспокоенность. И многие в Вашингтоне сочтут, что президент будет разъезжать по всему миру и приедет в Сингапур, для того чтобы просто помелькат на телеэкране, не более.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 02 июня 2018 года.