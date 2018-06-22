CNN: исторический визит Муна демонстрирует его отличные отношения с Путиным

Впервые за долгие годы южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин приехал в Москву на встречу с представителями российских властей, передаёт CNN. По словам корреспондента, президент азиатской республики не только активно выступает за экономическое сотрудничество двух государств, но поддерживает «прямые и очень хорошие» отношения с Владимиром Путиным.

Дональд Трамп заявил, что встречу с российским президентом Владимиром Путиным он подумывает провести в следующем месяце. А его советник по национальной безопасности Джон Болтон планирует посетить Москву в ближайшие дни, чтобы обсудить этот вопрос.

Между тем президент Южной Кореи уже находится в России. Это его первый государственный визит в эту страну. Вчера Мун Чжэ Ин, выступая в Госдуме, заявил, что в настоящее время на Корейском полуострове происходит великая историческая трансформация. Он проведёт встречу с господином Путиным в ближайшие часы.

Давайте узнаем подробности обо всех этих встречах у наших корреспондентов. Фред Пляйтген сейчас находится в Москве, а Александра Филд — в Сеуле. Фред, давайте начнём с вас.

У Кремля впереди оживлённое лето. Как мы знаем, чемпионат мира сейчас вовсю используется в дипломатических целях. И Россия, как нам известно, собирается принимать ещё больше иностранных гостей, даже после того как закончится футбол.

ФРЕД ПЛЯЙТГЕН, корреспондент CNN: Да, вы абсолютно правы. Кремль определённо настроился на всё лето. Это началось вместе со стартом чемпионата мира, когда Владимир Путин провёл первые встречи с главами некоторых государств. И вот сейчас сюда приехал Мун Чжэ Ин. Это, конечно же, во многом исторический визит. Уже много времени прошло с того момента, как лидер Южной Кореи приезжал сюда в последний раз. Ханна, сам Мун Чжэ Ин активно выступает за налаживания отношений между Россией и Южной Кореей, особенно по вопросу Северной Кореи. Разумеется, именно на фоне Восточного экономического форума в конце прошлого года усилились противоречия между Соединёнными Штатами и Северной Кореей.

И заметно, что у Мун Чжэ Ина и Владимира Путина очень хорошие и открытые отношения. Кроме того, Мун Чжэ Ин — видный сторонник экономического сотрудничества, которое Россия и Южная Корея поддерживают в энергетическом секторе, экономическом секторе, особенно в отношении российского Дальнего Востока.

Вдобавок существует вероятность встречи президента Трампа с Владимиром Путиным. Это по-настоящему важное дело для русских. Неясно, когда и где именно она может состояться. Тем не менее, в настоящий момент есть предположение, что австрийская Вена может стать местом, где всё это состоится.

Очевидно, администрация Трампа хотела, чтобы саммит проходил в Вашингтоне. Русские хотели, чтобы эта встреча проводилась на более нейтральной территории. Разумеется, нам известно, что австрийский канцлер выражал желание организовать переговоры двух лидеров. Поэтому, это то, чего нам определённо стоит ждать.

Нам точно известно, что Владимир Путин с высокой долей вероятностью будет находиться в России по крайней мере до 15 июля, потому что в этот день заканчивается чемпионат мира по футболу. Мы также знаем, что президент Трамп собирается приехать в Европу примерно в это же время. Именно так сейчас всё выглядит.

Но я думаю, Ханна, очень важно будет обратить внимание на то, что произойдёт, когда сюда, в Россию, приедет советник по национальной безопасности Джон Болтон. Обратить внимание на то, о чём ему удастся договориться с русскими. Потому что только при успешной подготовке к этому саммиту, можно будет говорить о том, состоится ли он вообще, Ханна.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 22 июня 2018 года.