Bloomberg: сестра Ким Чен Ына раскритиковала подход Вашингтона к переговорам

Предположения США о том, что Северная Корея может предложить возобновить переговоры, являются неверными, подчеркнула в интервью официальным СМИ Ким Ё Чен, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына. Так она прокомментировала высказывания спецпредставителя США по Северной Корее, который недавно заявил, что США готовы к диалогу с Пхеньяном «в любом месте и в любое время», сообщает Bloomberg.
Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына заявила, что США придерживаются «неправильного» взгляда на переговоры с Пхеньяном и предположения Вашингтона о том, что Северная Корея могла бы предложить вернуться за стол переговоров, безосновательны. С таким комментарием Ким Ё Чен выступила вскоре после того, как американский спецпредставитель объявил, что Соединённые Штаты готовы к диалогу с Пхеньяном «в любом месте и в любое время», сообщает Bloomberg.
Официальное корейское центральное информационное агентство опубликовало заявление сестры Ким Чен Ына всего за пару часов до встречи специального представителя США по Северной Корее Сунг Кима с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, отмечается в статье. Эта встреча в Сеуле была посвящена обсуждению вариантов и способов возобновить переговоры по разоружению с Северной Кореей.
Пхеньян часто стремится приурочить свои действия и заявления к каким-то значимым политическим событиям, поясняется в статье. Так и в этом случае Ким Ё Чен заявила, что США пытаются интерпретировать нынешнюю ситуацию так, чтобы можно было найти для себя какое-то утешение и избежать ещё большего разочарования в связи с тем, что был выбран неверный путь. Она также напомнила корейскую пословицу о том, что важнее всего правильно истолковать сон, а не просто его увидеть, пишет Bloomberg.
Ким Ё Чжон как сестра северокорейского лидера играет одну из самых заметных ролей в кампании Пхеньяна по оказанию давления на США и Южную Корею, подчёркивается в статье. Ранее на прошлой неделе, во время пленарного заседания Центрального комитета правящей Трудовой партии Кореи, сам Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея готова «как к диалогу, так и к конфронтации» с США, напоминает автор.
На Западе это истолковали как предложение возобновить переговоры на высшем уровне, поступившее впервые с тех пор, как президент Дональд Трамп, трижды встречавшийся с Ким Чен Ыном, уступил свой пост Джо Байдену. В частности, советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан оценил это как «интересный» сигнал и объявил, что в Вашингтоне ждут чёткого послания от северокорейской стороны о том, «готовы ли они сесть за стол переговоров и начать работу в этом направлении», говорится в статье.
Представители администрации Байдена также подтвердили, что готовы рассмотреть «поэтапный» и взвешенный подход, предусматривающий определённые «вознаграждения» в обмен на шаги по разоружению со стороны Пхеньяна.
«Мы по-прежнему надеемся, что КНДР положительно отреагирует на нашу поддержку и наше предложение встретиться в любом месте, в любое время и без предварительных условий», — объявил в этой связи специальный представитель США по Северной Корее Сунг Ким после консультаций со своими южнокорейскими и японскими коллегами в Сеуле.
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