WP: повязка и синяк на голове дали повод новым слухам о болезни Ким Чен Ына

Загадочная повязка, замеченная на голове у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, а также зеленоватое пятно на затылке, которое просматривается на других фотографиях, спровоцировали массу пересудов в соцсетях. При этом Ким выглядит в последнее время заметно похудевшим. Всё это провоцирует новые слухи о его проблемах со здоровьем, пишет The Washington Post.

«Таинственная повязка» на голове северокорейского лидера Ким Чен Ына стала поводом для появления новых слухов относительно его проблем со здоровьем, пишет The Washington Post. Недавно в сети появились фотографии, на которых у него на затылке просматривается большое зеленоватое пятно, а на других кадрах на этом же месте видна продолговатая повязка.



Как сообщается на сайте NK News, где публикуется различная информация про Северную Корею, это пятно, похожее на синяк, в правой части головы, было заметно и на других фотографиях Ким Чен Ына, сделанных во время различных мероприятий в конце июля. А повязка фигурировала на снимках северокорейского лидера с совещания военного руководства страны в этот же период.



Эти кадры вновь пробудили всеобщий интерес к слухам о проблемах Ким Чен Ына со здоровьем, отмечается в статье. Такие предположения высказываются уже довольно давно, хотя в настоящий момент северокорейскому лидеру даже не исполнилось 40 лет; однако общеизвестно, что он страдает от избыточного веса и много курит, пишет The Washington Post.



В частности, в 2014 году Ким заметно хромал и появлялся на публике с тростью, а до этого вообще на некоторое время исчез из поля зрения СМИ. А в 2018 году, во время его горной прогулки с прездентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, многие заметили у Кима одышку, в то время как Мун, которому в то время было 68 лет, переносил подъём совершенно спокойно, отмечается в статье.



Более того, 15 апреля 2020 года Ким пропустил самую важную дату в северокорейском календаре — День Солнца (государственный праздник, посвящённый дню рождения его деда), где все официальные заявления пришлось делать его младшей сестре. Его отсутствие на этих торжественных мероприятиях было широко задокументировано, после чего слухи о его недомогании усилились, напоминает The Washington Post.



Однако эксперты призывают с большой осторожностью относиться к любой информации, поступающей из Северной Кореи, отмечается в статье. Даже аналитики ЦРУ признают, что точные сведения о состоянии здоровья северокорейского лидера получить крайне сложно из-за надёжной работы контрразведки в этой закрытой стране.



Масла в огонь подлила и резкая потеря веса, что тоже было очень заметно в последнее время при появлении Ким Чен Ына на публике. В социальных сетях также появилось множество догадок и размышлений на тему того, мог ли тёмный след на его затылке остаться после проведения каких-либо медицинских манипуляций.



Другие пользователи напоминали, что на прижизненных изображениях его деда Ким Ир Сена, основателя Северной Кореи, также был заметен крупный нарост на затылке. При этом его дед, согласно официальным данным, умер в 1994 году от сердечного приступа, также как и его отец Ким Чен Ир, скончавшийся в 2011 году в возрасте 69 лет, отмечает The Washington Post.