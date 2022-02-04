«Станет ещё более шаткой» — глава Еврокомиссии рассказала, чем грозит российской экономике новый пакет санкций ЕС

Еврокомиссия подготавливает «массивный и всеобъемлющий пакет финансовых и экономических санкций» против России, заявила в интервью Handelsblatt глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, в него входят закрытие доступа к иностранному капиталу и ограничение экспорта высокотехнологичной продукции. Не исключены и штрафные меры против «Северного потока — 2» и лично главы Кремля Владимира Путина, добавила она, но это будет зависеть от поведения Москвы.

Ситуация на границе Украины «очень серьёзная», заявила в интервью Handelsblatt глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Мы надеемся, что удастся найти дипломатический выход, и делаем для этого всё, — подчеркнула она. — Но мы также должны быть готовы к возможному провалу. Для ЕС очевидно, что любое дальнейшее военное обострение со стороны России будет иметь огромные последствия». По её словам, Еврокомиссия подготавливает «массивный и всеобъемлющий пакет финансовых и экономических санкций»: от закрытия доступа к иностранному капиталу до установки контроля над экспортом — в первую очередь технических товаров. «Благодаря этим ограничениям российская экономика станет ещё более шаткой», — убеждена фон дер Ляйен.

Речь идёт о высокотехнологичных комплектующих, которые России будет не так просто заменить, пояснила глава Еврокомиссии. Москве нужно модернизировать свою «одномерную экономику», зависящую от экспорта газа и нефти, но она не сможет сделать этого без технологий, которыми обладает Запад. Фон дер Ляйен также не исключает возможности принять штрафные меры против людей из ближайшего окружения главы Кремля Владимира Путин и даже против него самого: «Всё в руках России, подождём и увидим, как будет развиваться ситуация».

От поведения Кремля будет также зависеть то, войдёт ли в пакет санкций газопровод «Северный поток — 2»: «Россия оказывает военное давление на Украину и использует газовые поставки как средство давления на нас. Поэтому в контексте санкций на повестке дня должен быть и «Северный поток — 2», это очевидно». По словам фон дер Ляйен, «Газпром» очень «странно ведёт свои дела». Не заполняет должным образом свои хранилища в Германии. На фоне рекордных цен на голубое топливо и роста спроса, напротив, ограничивает поставки своим клиентам. «Таким образом компания, принадлежащая российскому государству, сама порождает сомнения в своей надёжности», — утверждает политик.

При этом она признала, что «Газпром» выполняет свои обязательства по договорам, пускай и в минимальном объёме. И если Россия и впредь не будет нарушать своих обещаний, Германии можно не опасаться дефицита снабжения. Однако европейские лидеры задаются вопросами: «Что произойдёт, если Россия усилит свои агрессивные действия против Украины? И как это впоследствии отразится на энергетической безопасности Европы?»

«Поэтому мы очень активно работаем над тем, чтобы найти новые источники энергии, — объясняет фон дер Ляйен. — Я только что вместе с президентом США Джо Байденом разработала проект стратегического партнёрства в сфере энергетики. Речь в первую очередь идёт о сжиженном газе, так называемом СПГ. Мы ведём переговоры с большим количеством различных поставщиков по всему миру. Многие страны заинтересованы в том, чтобы наладить с Европой хорошее, долговременное сотрудничество. Европа же сама хочет надёжности и предлагает её». По словам главы Еврокомиссии, «после незаконного присоединения Крыма* ЕС сделал свою домашнюю работу»: «В 2014 году в Европе было гораздо меньше СПГ-мощностей, сегодня уже у нас больше 20 крупных терминалов. Но ещё важнее наши инвестиции во возобновляемые источники энергии».

К тому же, по словам фон дер Ляйен, Европа лучше подготовлена к экономической войне, чем Россия. Ведь на торговлю с Россией приходится всего 4,8% от общего объёма европейской торговли. А вот доля торговли с Европой составляет целых 37% от общего объёма российской торговли. Ещё сильнее зависимость Кремля в плане иностранных инвестиций. На европейцев приходится 75% вложений в российскую экономику. Доля же российских инвестиций в Европу составляет всего 1,9%. «Так что в экономическом плане для России многое стоит на кону», — заключает фон дер Ляйен.

По её словам, экономический рычаг Европы против России «очень большой» и она не допустит насильственного смещения границ в XXI веке: «Украина — независимое государство, гордая нация, которая, естественно, как и любая другая страна, имеет право сама определять своё будущее». Путин же боится, что она разовьётся в «стабильную демократию», после чего и россияне потребуют больших свобод, считает фон дер Ляйен: «Это глубинный страх всех автократов».

В завершение интервью глава Еврокомиссии также осудила экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера за обвинения в «бряцании оружием» в адрес Киева. Она напомнила, что он получает деньги от российских энергетических предприятий и представляет их интересы: «Кремль пытается с помощью различных средств — дезинформации, кибератак и, конечно же, купленных лоббистов — нанести удар по демократиям. Наша задача заключается в том, чтобы сделать демократии более устойчивыми и обличать попытки манипуляций».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).