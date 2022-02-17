FAZ: ЕС предоставит Украине финансовую помощь — при выполнении ряда условий

Европарламент согласовал предоставление Украине кредита на сумму €1,2 млрд, сообщает Frankfurter Allgemeine. Отмечается, что выплата первого транша состоится в ближайшее время — но для этого Украине нужно будет выполнить ряд условий: в частности, доказать успехи в осуществлении программы реформ от МВФ.

В минувшую среду в Европарламенте одобрили пакет финансовой помощи Украине в размере €1,2 млрд, сообщает Frankfurter Allgemeine. Издание напоминает, что предложение о предоставлении Украине финансовых средств в качестве займа было выдвинуто Еврокомиссией в конце января. Отмечается, что срок кредита составит 12 месяцев: выплата средств будет осуществлена в два транша.

В заключении Европарламента говорится о том, что целью ЕС является «предоставление быстрой помощи в нынешней кризисной ситуации и укрепление устойчивости Украины». Как пишет Frankfurter Allgemeine, выплата первого транша должна произойти в ближайшее время, в случае если Украина выполнит определённые условия. В частности, Киев должен показать успехи в реализации программы реформ, составленной МВФ.

Согласно данным главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, начиная с 2014 года, ЕС предоставил Украине субсидий и кредитов на общую сумму €17 млрд, пишет издание.