Унiан: Зеленский потребовал от «одной из европейских стран» не задерживать помощь для Украины

13:39
Президент Турции Эрдоган прибудет в Сочи для переговоров с Путиным в 15:00
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в 15:00 прибудет в Сочи для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
13:38
Медина заявил, что не думал о приостановке контракта с ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Хесус Медина заявил, что не собирается приостанавливать контракт с московским клубом.
13:35
В Пекине отменили встречу представителей Минобороны Китая и США
Рабочая встреча представителей Минобороны Китая и США отменена. Об этом сообщили в МИД КНР.
13:34
Диетолог Панова назвала усиливающие калорийность кофе ингредиенты
Врач-диетолог, кардиолог Юлия Панова рассказала, какой кофе безопасен для фигуры.
13:32
Сомнолог Ларье назвала методы борьбы с тревожностью перед сном
Сомнолог Татьяна Ларье рассказала, что можно сделать, чтобы избавиться от тревожности, мешающей заснуть.
13:29
В Госдуме обсудят меры в отношении граждан, сажающих за руль автомобиля детей
Депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал, что на заседании экспертной группы при комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов обсудят инициативу, согласно которой родителей, сажающих за руль автомобиля своих детей, могут отправлять на принудительные работы.
13:29
Дацик пошутил о татуировках Монсона
Тяжеловес Вячеслав Дацик рассказал, что не знает, куда бить ветерана ММА Джеффа Монсона, из-за татуировок американца.
13:23
В Москве рассказали о планах застройки участка возле станции метро «Волгоградский проспект»
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что благодаря столичному проекту «Индустриальные кварталы» напротив выхода со станции метро «Волгоградский проспект» появятся производства и общественная застройка.
13:23
Минобороны: ВКС России уничтожили до 150 украинских солдат и две американские гаубицы M777
Минобороны России сообщило, что Воздушно-космические силы России уничтожили до 150 украинских военнослужащих, а также две американские гаубицы M777 и 1,5 тыс. боеприпасов к ним.
13:23
Силкин: Йоканович — непонятный тренер, нет смысла таких иностранцев кормить
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин раскритиковал работу наставника московской команды Славиши Йокановича.
13:18
Романо: Алонсо близок к переходу в «Барселону»
Защитник «Челси» Маркос Алонсо может продолжить карьеру в «Барселоне».
13:17
Минсельхоз: Россия в этом году может сократить план по поставкам зерна за рубеж
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что Россия может в этом году сократить план по поставкам зерна за границу, но внутренний рынок обеспечит полностью.
13:11
Песков назвал Францию недружественной страной из-за антироссийских действий
Франция на данный момент является для России недружественной страной из-за антироссийских действий. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
13:10
В «Пари НН» назвали слухами информацию о переходах Янсане и Джорджевича
Спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Игорь Кудряшов рассказал о возможных приобретениях команды.
13:01
Россия в качестве ответной меры высылает 14 болгарских дипломатов
Россия в качестве ответной меры приняла решение о высылке 14 болгарских дипломатов, сообщили в российском МИД.
12:55
Экс-главу Минздрава Алтая Решетова подозревают во взятках при закупках для детей-инвалидов
Экс-главу Минздрава Республики Алтай Павла Решетова подозревают во взятках при закупке оборудования для детей-инвалидов.
12:55
В «Урале» рассказали о настрое команды перед игрой со «Спартаком»
Президент «Урала» Григорий Иванов оценил настрой команды перед матчем четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
12:50
Артета: Зинченко должен принести «Арсеналу» мышление победителя
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о новичках команды — Александре Зинченко и Габриэле Жезусе.
12:48
В Кремле назвали возмутительными слова премьера Эстонии о сносе советских памятников
Слова эстонского премьера Каи Каллас о скорейшем сносе советских памятников являются возмутительными, Таллин ведёт войну с историей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
12:46
Глава Гагаузии: правительство Молдавии должно договориться с Россией о цене на газ
Глава Гагаузской автономии Ирина Влах заявила, что высшее руководство Молдавии должно договориться с Россией о цене на газ.
12:40
Харитонов назвал бой Дацика с Монсоном медийной историей
Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился мнением о поединке между тяжеловесом Вячеславом Дациком и ветераном ММА американцем Джеффом Монсоном.
12:38
Песков: напряжённость после визита Пелоси на Тайвань быстро не спадёт
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что напряжённость после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань быстро не спадёт.
12:36
Racingnews365: комиссия ФИА признала контракт Пиастри с McLaren законным
Чемпион «Формулы-2» 2021 года, резервный гонщик Alpine Оскар Пиастри в скором времени пополнит команду McLaren.
12:30
Минстрой России: план развития Мариуполя разработан до 2025 года
Мастер-план развития города Мариуполя разработан до 2025 года, сообщили в пресс-службе Минстроя России.
12:26
«Уфа» подписала контракт с украинцем Масаловым
«Уфа» заключила контракт с украинским защитником Александром Масаловым.
12:24
В МЧС заявили, что четыре человека пострадали при обстреле ВСУ больницы в Донецке
Пожар в больнице №17 в Донецке, которая ранее подверглась обстрелу со стороны украинских войск, ликвидирован, пострадали четыре человека. Об этом сообщили в МЧС ДНР.
12:21
Глава Минспорта Украины высказался о скандировании фанатами «Фенербахче» фамилии Путина
Министр молодёжи и спорта Украины Владимир Гутцайт прокомментировал скандирование болельщиками «Фенербахче» фамилии президента России Владимира Путина в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с киевским «Динамо».
12:12
В ISU отреагировали на предложение Тутберидзе заморозить рейтинги фигуристов
В Международном союзе конькобежцев (ISU) отреагировали на предложение тренера Этери Тутберидзе заморозить рейтинги фигуристов.
12:09
Роспотребнадзор рекомендует ограничить купание на пяти пляжах Самары
Региональное управление Роспотребнадзора рекомендует ограничить купание на пяти пляжах в Самаре из-за несоответствия воды нормам по микробиологическим показателям.
12:07
Глава Минэкономразвития Решетников: безработица осенью отойдёт от минимальных значений
Глава Минэкономразвития Максим Решетников дал прогноз по ситуации с безработицей в России осенью.
12:07
В «Арсенале» отреагировали на слухи о переходе Степанова в «Сочи»
Спортивный директор тульского «Арсенала» Сергей Подпалый прокомментировал возможный переход защитника Данилы Степанова в «Сочи».
12:01
Стоматолог Рублёва дала советы при повышенной чувствительности зубной эмали
Стоматолог Ирина Рублёва рассказала, как решить вопрос повышенной чувствительности зубной эмали — гиперестезии.
12:01
Глава МИД КНР Ван И заявил Лаврову о готовности Китая укреплять сотрудничество с Россией
Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Китая укреплять сотрудничество с Россией.
11:59
Циннбауэр рассказал, кто из игроков «Локомотива» не сыграет в матче с «Краснодаром»
Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр назвал игроков, которые пропустят матч четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
11:55
Иммунолог Крючков предупредил о последствиях повторного заболевания COVID-19
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что чем чаще человек болеет COVID-19, тем серьёзнее могут быть последствия заболевания для здоровья.
11:51
В МИД Китая анонсировали санкции против Пелоси из-за визита на Тайвань
Китай введёт санкции в отношении спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и её ближайших родственников из-за поездки на Тайвань. Об этом сообщили в МИД КНР.
11:51
Аналитики назвали самые востребованные на российских промпредприятиях профессии
В сервисе поиска работы SuperJob выяснили, что самыми востребованными кадрами у российских промышленных предприятий по итогам шести месяцев 2022 года стали главные инженеры, технологи и механики.
11:49
«Барселона» не может зарегистрировать пятерых футболистов
«Барселона» выделила €52 млн на зарплату защитника Жерара Пике на предстоящий сезон и просит испанца пойти на понижение зарплаты, чтобы иметь возможность зарегистрировать пятерых новых игроков.
11:49
В ДНР заявили, что посёлок Пески перешёл под контроль союзных войск
Замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции Донецкой Народной Республики Илья Емельянов заявил, что посёлок Пески перешёл под контроль союзных войск.
11:48
Семененко присвоено звание мастера спорта международного класса
Российский фигурист Евгений Семененко стал мастером спорта России международного класса.
11:47
Суд Уфы отказался передавать дело против лидера группы «ДДТ» Шевчука в Петербург
Советский районный суд Уфы отказал лидеру группы «ДДТ» Юрию Шевчуку в изменении территориальной подсудности и направлении дела о дискредитации ВС России для рассмотрения в Петербург.
11:43
МЧС усилило меры безопасности в связи с ухудшением погоды в Крыму
МЧС выпустило несколько предупреждений об ожидающихся в Крыму ливнях со шквалами. В регионе подготовлена аэромобильная группировка для реагирования на возможные подтопления.
11:42
Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах со стороны Армении
Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах со стороны Армении позиций вооружённых сил республики на границе и в Карабахе. В армянском оборонном ведомстве опровергли эти сообщения и заявили, что ситуация на границе стабильная.
11:41
Источник: «Наполи» рассматривает вариант с подписанием Наваса
Вратарь сборной Коста-Рики и «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас может перейти в «Наполи».
11:39
Диетолог Круглова рассказала о вреде мороженого для людей с проблемным пищеварением
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала, что некоторым людям не рекомендуется есть мороженое и употреблять напитки со льдом.
11:36
Синоптик Вильфанд предупредил о жаре до +33 °С в Москве 5—6 августа
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в столице и области ожидается жаркая погода с температурой до +33—34 °С 5 и 6 августа.
11:34
Эндокринолог Русанов назвал способы избежать срывов при похудении
Врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Арсений Русанов рассказал, что во избежание срывов в процессе похудения следует придерживаться ряда правил.
11:31
В Донецке сформировано следственное управление СК России
В Донецке сформировано следственное управление Следственного комитета России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
11:31
Диетолог Калинчев назвал полезные для ЖКТ элементы
Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал, какие полезные элементы стоит употреблять человеку для здоровой работы кишечника.
11:30
Агуэро назвал фаворитов в гонке бомбардиров в предстоящем сезоне АПЛ
Бывший форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился мнением о фаворитах в борьбе за «Золотую бутсу», которая вручается лучшему бомбардиру Английской премьер-лиги (АПЛ).