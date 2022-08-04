Newsweek: США не стоит рассчитывать на Европу в противостоянии с Россией

США в противодействии России на Украине очень рассчитывают на помощь своих европейских союзников, однако эта поддержка едва ли продлится вечно. Как пишет Newsweek, эксперты считают, что готовность Европы, у которой полно своих проблем, разделить военное бремя с Америкой находится под всё большим вопросом, что не сулит ничего хорошего интересам США, которые привыкли рассчитывать на европейских союзников.

США в противодействии России на Украине очень рассчитывают на помощь своих европейских союзников. Однако, как считают эксперты Newsweek, есть несколько причин, почему эта поддержка едва ли продлится вечно.

Как пишут бывший политический советник Объединённого командования США Майкл Гфёллер и бывший глава американского посольства в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл, Европа стремительно шагает к крупнейшему экономическому кризису с 30-х годов. Во время пандемии коронавируса правительства накачали спрос обширными денежными стимулами, параллельно сократив предложение, закрыв предприятия и усадив работников на карантин. В результате инфляция достигла десятилетнего максимума.

Затем последовала российская спецоперация на Украине и попытки Европы ослабить Владимира Путина обширными экономическими санкциями. Результат вышел противоположный: рубль укрепился и подорожал, а на Европу обрушились энергетический голод, инфляция и замедление экономического роста.

Целый ряд правительств оказался в беде: премьер-министр Италии остался без работы, в Нидерландах, Германии, Польше и Испании уже несколько недель митингуют фермеры и дальнобойщики, а важный для экономики авиационный сектор захлестнула волна забастовок. На этом фоне к границам Европы вот-вот хлынут миллионы беженцев из Африки и с Ближнего Востока, спасаясь от тех же напастей. Как только усугубятся перебои с продовольствием и топливом и усилится миграционный кризис, обострятся и беспорядки, поэтому в ближайшие шесть-восемь месяцев наверняка падут и другие правительства.

Как заключают авторы статьи, Америке нужна экономически сильная, политически солидарная и социально единая Европа. Но сегодня не только Вашингтон расходится с европейскими союзниками — они не могут найти общего языка даже друг с другом. Немцы уже начали заготавливать древесину на топливо, а их правительство даже ослабило экономические санкции против России. Курс евро упал до паритета с долларом, а дефициты бюджетов растут по всему континенту. Поэтому, уверены эксперты, готовность Европы разделить военное бремя с США находится под всё большим вопросом. Всё это не сулит ничего хорошего интересам США, которые привыкли рассчитывать на европейских союзников.