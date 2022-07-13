Guardian: от имени Европола — телефонные мошенники обманули немцев на миллионы евро

Граждане Германии стали жертвами массированной атаки телефонных мошенников, выдающих себя за сотрудников Интерпола или Европола ради кражи личных данных и доступа к банковским счетам пострадавших, сообщает The Guardian. Как передаёт издание, преступникам уже удалось выманить у немцев миллионы евро. При этом расследование дела почти не продвигается, поскольку его ведут разрозненные команды в федеральных землях, чьи время и ресурсы ограничены, констатирует газета

Граждан Германии в последние месяцы атакуют телефонные мошенники, выдающие себя за сотрудников Европола и Интерпола, которые звонят с поддельных телефонных номеров международных правоохранительных органов, собирают личные данные и обманывают людей на миллионы евро, сообщает The Guardian.

В четверг представители Федерального сетевого агентства Германии, регулирующего телекоммуникационную отрасль, заявили, что в июне ведомство получило рекордное количество жалоб на «уловку с Европолом» – около 7600 из 22 тыс. жалоб, поступивших с конца февраля. Количество звонков, о которых не сообщалось, вероятно, в несколько раз больше.

Как передаёт газета, отделения уголовной полиции Германии не раскрывают суммы, которые мошенникам удалось выманить у граждан, но полиция Баварии, где проживает около 15% всего населения страны, заявила, что сумма ущерба к 21 июня только в этой федеральной земле составила более €2,5 млн. Массовая махинация, по мнению следователей, осуществляется из колл-центров в Индии или Пакистане,

«Здесь мы имеем дело с преступниками, которые ориентируются на количество, а не на качество», — считает помощник главы департамента уголовной полиции земли Северный Рейн-Вестфалия Колин Б. Ниренц. «Они слепо перебирают цифры в массовом порядке. Любой, у кого есть мобильный телефон, является потенциальной мишенью», — предупреждает он.

Одна из жертв, 38-летний Кристоф Бок сначала услышал голос автоответчика, сообщающий ему, что его персональные данные были украдены. После этого его соединили с оператором, который рассказал мужчине подробности кражи и предупредил, что вскоре мужчине позвонит следователь Европола. Следующий звонок поступил с голландского номера, который, как показал быстрый поиск в Google, принадлежал Европолу. По словам Бока, говоривший по-английски с «неевропейским акцентом» мнимый сотрудник Европола посоветовал ему защитить свои сбережения, купив несколько подарочных карт Google Play в ближайшем магазине и сообщив ему серийный номер.

Как утверждают следователи, в других случаях мошенники пытались убедить жертв купить ваучеры Amazon, криптовалюту или установить на свой компьютер программное обеспечение, позволяющее им получить доступ к банковским счетам жертв. При этом представитель Европола Ян Оп Ген Оорт, подчеркнул, что: «Европол никогда не будет звонить вам напрямую или просить у людей денег. Мы буквально не имеем законных оснований, чтобы делать это».

Когда Бок засомневался, звонивший на другом конце провода, сказал, что звонок в местную полицию приведёт к задержанию мужчины «на 72 часа» без доступа к адвокату и что все его предположительно замороженные активы будут пожертвованы на благотворительность. «Вот тогда я и повесил трубку, — рассказал пострадавший от мошеников, — Поначалу все это звучало отчасти правдоподобно, но становилось все более и более сложным для понимания».

Германия, по-видимому, является главной мишенью мошеннической схемы с Европолом, хотя несколько случаев было зарегистрировано также во Франции и Австрии, отмечает газета. Федеральная полиция и полиция федеральных земель распространили сообщения, предупреждающие граждан об этой схеме и советующие им класть трубку в случае такого звонка.

Но расследование почти не продвигается, отчасти из-за того, что оно было поручено отдельным полицейским силам в 16 федеральных землях, многие из которых ограничены во времени и перегружены. Если виновных в более ранних мошеннических схемах всё же удавалось обнаружить, то выследить преступников, стоящих за уловкой с Европолом, представляется более сложной задачей. Федеральное сетевое агентство обнаружило, что звонки, поступившие в Германию через сети в Индии, Румынии, Испании и других странах, вероятно, перенаправляются через несколько стран, чтобы замести следы мошенников. В немногих случаях, когда полиции удавалось отследить деньги, которые преступники убеждали своих жертв перевести, они оказывались на банковских счетах в Таиланде.

В отсутствие прорыва власти делают ставку на то, что телефонные компании ужесточат свою инфраструктуру таким образом, чтобы клиентам было легче обнаруживать поддельные звонки, пишет издание. Однако некоторые эксперты сомневаются, что закрыть пробелы в текущей системе таким образом, чтобы мошенники не смогли воспользоваться ими в будущем, возможно. «Ни один телефонный провайдер никогда не сможет гарантировать, что идентификатор входящего вызова, отображаемый на вашем телефоне, является правильным», - сказал представитель хакерского коллектива Chaos Computer Club Фрэнк Ригер. По его словам, «инфраструктура просто не создана для этого».