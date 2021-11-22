Das Erste: подделка прививочных паспортов в Германии стала прибыльным бизнесом

Бизнес по продаже фальшивых паспортов вакцинации в Германии процветает, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Такой «документ» стоит около €150, и заказать его в интернете не составляет труда. Затем он переводится в цифровую форму и, таким образом, «отмывается» в аптеке. В итоге обязанность распознать подделку ложится на провизоров. Впрочем, мошенники рискуют: теперь предъявление фальшивого прививочного паспорта станет наказуемым.

Есть люди, которые открыто говорят, что они против вакцинации. Однако есть и такие непривитые, кто предпочитает смухлевать и вместо настоящей прививки получить фальшивый паспорт вакцинации. С таким фейковым сертификатом расхаживал и с сегодняшнего дня бывший тренер клуба «Вердер Бремен» Маркус Анфанг. Бизнес с поддельными прививочными сертификатами процветает. Как мало нужно для того, чтобы выдать подделку за оригинал, Юрген Розе и Юлия Хеннигер проверили на личном опыте.

Мы зарегистрировались под вымышленным именем в групповом чате. Речь там идёт о поддельных паспортах вакцинации — 150 евро за штуку. Почти 200 тысяч абонентов насчитывается только в этом чате. Что известно о фальсификаторах?

ОЛИВЕР ХОФФМАНН, представитель криминальной полиции Баден-Вюртемберга: В случаях, о которых нам стало известно благодаря нашим собственным расследованиям, дело действительно обстоит так: это обычные преступники, которые до этого продавали наркотики или фальшивые деньги через даркнет и потом, поскольку это, в принципе, очень прибыльно, быстро переключились именно на эти сертификаты о вакцинации.

Мы написали одному из продавцов. «Мне нужен только адрес доставки», — ответил он. Мы сообщили ненастоящее имя и адрес почтового склада. Уже на следующий день пришёл конверт. В аптеках такие сертификаты преобразуются в цифровые свидетельства. Таким образом, фальшивые паспорта вакцинации «отмываются». Опознают ли они здесь подделку?

КАРСТЕН ХИТЦЕМАНН, аптекарь: Я уже видел подделки получше, да. Но и эта тоже неплохая, это добротный средний уровень.

Карстен Хитцеманн это заметил. Только этим утром он уже столкнулся с тремя подозрительными случаями. По его мнению, срочно необходимы отличительные знаки для безопасности.

КАРСТЕН ХИТЦЕМАНН: Если вы посмотрите на тщательно сделанный купон одного из серьёзных операторов, ведущих дела в Германии, у них даже на 50 центов есть голограмма и металлическая полоска на этом купоне. А на немецком, европейском или всемирном паспорте вакцинации ВОЗ их нет. И после этого мы должны проверять, настоящие ли они. Это попросту невозможно.

Также до сих пор было спорным с юридической точки зрения, подлежит ли наказанию предъявление поддельного паспорта вакцинации в аптеке. «Отмыться» в аптеке, пойти в бар — здесь тоже полно сомнительных прививочных сертификатов.

МАРК ЦШОППЕ, совладелец бара: Проблема в том, что мы работаем в гастрономической отрасли. Мы хотим, в конце концов, обеспечить нашим гостям приятный вечер. А получается, мы должны выполнять работу пограничников и служб безопасности — это не наша задача.

Аптекарю Хитцеманну в будущем не придётся напрасно звонить в полицию, потому что с новой поправкой к закону тот, кто предъявит в аптеке фальшивый паспорт вакцинации, в любом случае подлежит наказанию.

Дата выхода в эфир 20 ноября 2021 года.