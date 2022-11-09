NTD: жители Пекина боятся карантина по-шанхайски из-за вспышки коронавируса
Антиковидные меры в Китае снова ужесточают. И это уже вызвало беспокойство среди жителей Пекина. Как известно, коммунистические власти в отношении COVID применяют политику «нулевой терпимости».
Например, целый дом или жилой квартал могут закрыть на вход и выход при выявлении даже одного случая.
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