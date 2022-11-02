BFM TV: ломают двери и идут домой — сотрудники китайских заводов восстают против карантина на работе

Китай последним из крупнейших стран мира продолжает придерживаться политики «нулевой терпимости» к COVID-19 и при выявлении случаев заболевания вводит карантин на рабочем месте к возмущению сотрудников. Кроме того, остановка работы предприятий серьёзно подрывает экономику страны и способствует оттоку европейских инвестиций, рассказывает BFM TV.

ДАМЬЕН ГУРЛЕ, ведущий BFM TV: Сейчас 6:42 — время рубрики «Выбор Анжель», и мы отправляемся с Анжель в Китай за «Большим побегом»* версии 2022 года.

АНЖЕЛЬ ШАТЁЛЬЕ, ведущая рубрики «Выбор Анжель»: Да, вы увидите на этих кадрах. Вот что происходит на крупнейшем в мире заводе по производству айфонов в Чжэнчжоу в Центральном Китае. На нём трудятся свыше 200 тысяч человек, однако сейчас он закрыт из-за случаев заболевания коронавирусом. На этих кадрах вы видите десятки и даже сотни человек, которые собираются в группы, чтобы пробиться на улицу. Они ломают двери и отправляются домой — некоторые тянут за собой чемоданы. Они не хотят, чтобы их запирали на рабочем месте.

Китай — последняя крупная экономика в мире, которая придерживается политики «нулевой терпимости» к COVID-19. Здесь сажают на карантин при выявлении случаев заболевания, а ПЦР-тесты остаются обязательными. В этой компании утверждают, что выявили лишь небольшое число случаев коронавируса, и опровергают появившиеся слухи о десятках тысяч больных. Однако неправительственная организация China Labor Watch обвиняет предприятие в сокрытии реального числа заболевших и особенно в том, что оно заставляет больных продолжать работу. В понедельник власти провинции Хэнань, где расположен город Чжэнчжоу, официально заявили только о 42 новых случаях коронавируса.

АДЕЛИН ФРАНСУА, ведущая BFM TV: Но прежде всего мы видим, что эта политика «нулевой терпимости» к коронавирусу очень тяжело сказывается на экономике страны.

АНЖЕЛЬ ШАТЁЛЬЕ: Да, действительно, очень, очень тяжело. Кроме социальных последствий — мы видели, что люди на этих кадрах в отчаянии, — она также негативно влияет на экономику. Предприятия закрываются, сотрудники прекращают работу, что также сильно вредит международной торговле. Вредит настолько, что, по данным торговой палаты Евросоюза, сложившаяся ситуация даже заставила 23 процента опрошенных европейских компаний задуматься об инвестициях за пределами Китая.

ДАМЬЕН ГУРЛЕ: Спасибо, Анжель!

Дата выхода в эфир 01 ноября 2022 года.

* Американский фильм 1963 года о побеге военнопленных из немецкого лагеря во время Второй мировой войны (прим. ИноТВ).