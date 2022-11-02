BFM TV: ломают двери и идут домой — сотрудники китайских заводов восстают против карантина на работе
Готовившего диверсию на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму агента украинских спецслужб арестовали.
В штабе территориальной обороны сообщили об обстреле детской больницы в Донецке со стороны ВСУ.
Правительство России утвердило Стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года.
Заместитель командира артиллерийского взвода с позывным «Лена» рассказал РИА Новости об уничтожении несколько дней назад в Харьковской области пытавшихся осуществить прорыв польских наёмников.
Перед стартом чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре силовики Иордании разорвали контракты со страной — хозяйкой мундиаля.
Запад ошибочно полагал, что одержал «великую победу» над Россией. Такое мнение выразил замдиректора лондонского аналитического центра The Royal United Services Institute Джонатан Эяль в материале Newsweek.
В Москве на улице 1905 года водитель и пассажир такси погибли в ДТП с участием грузовика и автобуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об интересе европейских клубов к нападающему команды Матео Кассьерре.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал заявление замглавы МИД России Евгения Иванова о том, что Россия не считает рациональным введение зеркальных ограничений в ответ на запреты въезда российским гражданам со стороны ряда западных стран.
За сутки в России госпитализированы 1320 человек с коронавирусом. Накануне в больницу попали 1485 пациентов с COVID-19.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что согласен с тем, что решение по статусу Нагорного Карабаха может быть отложено.
Украинские военные выпустили за ночь по Херсону 24 ракеты, 21 из которых сбила система ПВО.
Российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс» (4:1) оформил дубль.
ФСБ России сообщила о предотвращении диверсии украинских спецслужб на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму.
С космодрома Плесецк выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б».
Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, почему экс главный тренер команды Паоло Ваноли покинул клуб.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал прошедшие 31 октября в Сочи переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым прогрессом на пути к установлению мира в регионе.
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвёл итоги первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ).
Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью России.
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Таджикистана.
Церемония установки флагов новых субъектов Российской Федерации прошла в Совфеде в преддверии Дня народного единства.
Потеря российской нефти станет для Европы серьёзным ударом, пишет Bloomberg со ссылкой на главу компании Eni Клаудио Декальци.
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) назвали трёх звезд игрового дня.
Северная Корея запустила около 100 снарядов в буферную зону Японского моря.
Компания «Вымпелком», работающая в России под брендом «Билайн», не ожидает изменения стратегии компании в случае смены владельца.
Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли выразил благодарность экс-владельцу красно-белых Леониду Федуну.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о начале отопительного сезона в Энергодаре.
Холдинг Veon, который владеет мобильным оператором «Вымпелком», начал процесс продажи своего бизнеса в России.
Несколько европейских клубов проявляют интерес к нападающему «Зенита» Матео Кассьерре.
Милан Тегелтия, бывший председатель судебного и прокурорского совета Боснии и Герцеговины, прокомментировал в беседе с РТ на Балканах позицию Запада по отношению к Милораду Додику, победившему на выборах президента Республики Сербской.
Замглавы российского МИД Евгений Иванов заявил, что к концу года в России будут подготовлены предложения по запуску системы электронных виз.
Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился впечатлениями от матча шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Селтиком».
Министра обороны России Сергея Шойгу проинформировали об украинской позиции по зерновой сделке, сообщил в интервью газете Milliyet министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил возможность нападающего «Спартака» Александра Соболева перейти в санкт-петербургский клуб.
В Черкасской области Украины сообщили о попадании по объекту инфраструктуры в регионе.
Врач-кардиолог Юрий Серебрянский рассказал, что в некоторых случаях учащённый пульс может быть симптомом серьёзного заболевания.
Руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард рассказал, что прогнозные цены на сырую нефть в 2023 году во многом зависят от политического решения картеля ОПЕК+ в связке с Россией.
Психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица перечислил психологические расстройства, которые может вызывать COVID-19. В их числе панические атаки, бессонница, агрессия, беспричинная усталость, проблемы с памятью и другие.
Во Владивостоке Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдёт в День народного единства 4 ноября.
Врач-диетолог Светлана Лисицына сообщила, что детям не следует переходить на веганский образ питания, так как их организм ещё только формируется и ему необходим белок.
В Удмуртии выделят до 27 млн рублей на единовременные выплаты семьям погибших и пострадавших во время трагедии в школе № 88 Ижевска.
Кандидат медицинских наук и исполнительный директор АНО Национальный исследовательский центр «Здоровое питание» Светлана Павличенко напомнила о важном значении антиоксидантов для здоровья человека. Источником антиоксидантов являются ягоды.
Вице-премьер, глава российского Минпромторга Денис Мантуров назвал преждевременными разговоры о появлении в ближайшее время крупнейших российских ретейлеров в регионах Донбасса, Херсонской и Запорожской областях.
Девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина отреагировала на отсутствие российских гимнасток в ролике Международного олимпийского комитета (МОК).
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» на своём льду одержала победу над «Монреаль Канадиенс».
Россия планирует открыть генконсульства на Мальдивах, Бали, а также в Гродно, Актау и Самарканде, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Евгений Иванов.
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» на своём льду одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз».
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» на своём льду уступил «Бостон Брюинз».
Графики почасовых отключений электроэнергии введены в центре и на севере Украины, сообщили в «Укрэнерго».
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Оттава Сенаторз».