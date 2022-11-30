Die Welt: на немецком ток-шоу журналистку раскритиковали за призыв прекратить поставки оружия Украине

В эфире ток-шоу Sandra Maischberger произошёл «жёсткий обмен словесными ударами» между немецкой журналисткой Алисой Шварцер и украинским корреспондентом ARD Василием Голодом, сообщает Die Welt. Шварцер выступила против поставок Киеву вооружения, а боевые действия на Украине назвала опосредованной войной между Россией и США. «Это мы вошли в сферу теорий заговора и мифов», заявил в ответ Голод, добавив, что Америка к происходящему в стране никакого отношения не имеет.

Немецкая журналистка и публицистка Алиса Шварцер выступила против поставок оружия на Украину, сообщает Die Welt. «Это только продлевает боевые действия», — заявила она в эфире ток-шоу Sandra Maischberger. По её мнению, Берлин должен в первую очередь оказывать Киеву гуманитарную помощь, а также создавать условия для проведения переговоров: «Переговоры состоятся, но убитых уже не вернуть».

Во время обсуждения ситуации на Украине в студии произошёл «жёсткий обмен словесными ударами» между Шварцер и украинским корреспондентом ARD Василием Голодом. Журналистка подчеркнула, что боевые действия на Украине носят не только оборонительный характер: на «украинской земле также идёт опосредованная война меду Америкой и Россией». «Это мы вошли в сферу теорий заговора и мифов», — отреагировал на её реплику коллега. По его словам, Украина — «демократическое государство, которое подвергается нападениям в течение восьми лет».

«Коллега, давайте только без этой полемики в такой крайне серьёзной ситуации, — парировала Шварцер. — Вы же не хотите всерьёз сказать, что утверждение, что Америка играет в этом конфликте решающую роль, — это теория заговора и миф». «Никакой полемики тут не было», — сказал в ответ Голод. Он утверждает, что Америка не имеет никакого отношения к тому обстоятельству, что «Россия атакует Украину».

Ранее Шварцер также высказывалась по поводу ситуации на Украине. В апреле она вместе с другими немецкими знаменитостями написала открытое письмо канцлеру Германии Олафу Шольцу с требованием остановить поставки Киеву тяжёлого вооружения. В ходе ток-шоу журналистка рассказала, что нередко сталкивается с критикой в свой адрес. Но ненависти по отношению к ней не так много. При этом к ней постоянно подходят люди и благодарят за то, что она поднимает важные темы и не молчит.