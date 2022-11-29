«Дверь в НАТО широко открыта» — Столтенберг заявил о готовности принять Украину в альянс, но не скоро

Однажды Украина станет членом Североатлантического альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече министров иностранных дел стран — членов военной организации в Бухаресте. Но в ближайшем будущем этого не произойдёт, ведь сейчас нужно не принимать спорных решений, способных подорвать единство альянса, а сосредоточиться на поддержке Киева и победе над Москвой, передаёт его слова RND.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что однажды Украина станет частью НАТО. Об этом он заявил на встрече министров иностранных дел стран — членов военной организации в столице Румынии Бухаресте, сообщает RND. «Дверь в НАТО широко открыта, — добавил он. — У России нет права вето». По его словам, «президент Путин не может запретить суверенным государствам принимать самостоятельные решения, которые не представляют угрозы для России»
В то же время он признал, что в ближайшем будущем Украина войти в альянс не сможет. На фоне всё ещё идущих в стране боевых действий вообще не понятно, какими станут в будущем её границы. Столтенберг считает, что сейчас основное внимание нужно уделить поддержке Киева, чтобы не допустить победы Москвы, а не принятию в НАТО нового члена, что может вызвать потенциальные споры внутри организации.
«Мы находимся в самом разгаре войны, и поэтому нам нельзя ничего предпринимать, что может подорвать единство партнёров по альянсу в их готовности оказывать Украине военную, гуманитарную и финансовую поддержку», — подчеркнул генсек.
Также Столтенберг выступил за поставку Киеву дополнительных систем ПВО, рассказывает RND. И призвал убедиться в том, что у украинцев будет достаточно боеприпасов и запасных частей для нового вооружения. Он ожидает, что страны — члены альянса заявят о своём желании вносить больший вклад. Украине также необходима помощь в восстановлении повреждённой инфраструктуры, в частности электрических и газовый сетей, добавил глава НАТО.
В аэропорту Сочи к 2026 году планируется открыть новый пассажирский терминал, в его создание и в привокзальную площадь будет вложено 15 млрд рублей, рассказал директор по авиационной коммерции группы «Аэродинамика», которая управляет аэропортом, Александр Никонов.
НАТО активировало свои оборонные планы в день начала Россией специальной военной операции на Украине, командованию альянса были предоставлены дополнительные возможности для переброски сил, заявил глава блока Йенс Столтенберг.
Публичное поднятие вопроса о выходе Соединённых Штатов из НАТО в американском обществе снимает с этой темы табу и даёт этой идее возможность найти всё больше сторонников, считает глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, при развитии такого сценария киевский режим получает всё больше шансов стать реальным могильщиком Североатлантического альянса.