Spiegel: ни один из членов правительства Шольца не удостоился положительной оценки от немцев

Спустя год после прихода к власти в Германии «светофорной коалиции» немцы выносят её министрам «неутешительный приговор», пишет Der Spiegel. В опросе для оценки удовлетворённости населения работой отдельных членов кабинета, проведённом Civey по заказу журнала, положительной оценки не удостоился ни один из них. Так, самым популярным министром стала глава МИД Анналена Бербок, однако её деятельностью оказались удовлетворены лишь 38% опрошенных.

В декабре 2021 года Ангела Меркель покинула пост канцлера Германии, который она занимала на протяжении 16 лет. Её преемником стал Олаф Шольц. Впервые в Германии на федеральном уровне к власти пришла «светофорная коалиция», в которую вошли Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партия «Союз 90/Зелёные» и Свободная демократическая партия (СвДП), пишет Der Spiegel.

Этот союз провозгласил себя «коалицией прогресса». 8 декабря 2021 года Шольц принял присягу в качестве федерального канцлера Германии.

Спустя год после прихода к власти «коалиции прогресса» немцы выносят её министрам «неутешительный приговор»: в опросе для оценки удовлетворённости населения работой отдельных членов кабинета в декабре ни один из них не удостоился положительной оценки.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого институтом изучения общественного мнения Civey по заказу журнала Der Spiegel.

Несмотря на то что министр иностранных дел Анналена Бербок и министр экономики Роберт Хабек, представители зелёных, по-прежнему входят в число самых популярных министров, по сравнению с летом их показатели значительно упали.

Если в конце августа работой Хабека были довольны 45% опрошенных, то сейчас этот показатель сократился до 33%. С результатом в 38% Бербок продолжает оставаться самым популярным министром немецкого правительства.

Министр здравоохранения Карл Лаутербах и министр труда Хубертус Хайль, социал-демократы, финишировали с показателями 33% и 31% соответственно. Работой главы правительства Шольца удовлетворены 26% опрошенных.

Самые плохие оценки получили члены кабинета министров от Свободной демократической партии. Министр финансов Кристиан Линднер снискал одобрение лишь 16% опрошенных. Его самый высокий мартовский показатель в 31% остался далеко позади.

Работе министра образования Беттины Штарк-Ватцингер, министра юстиции Марко Бушмана и министра транспорта Фолькера Виссинга немцы также дали резко отрицательную оценку.

Однако самым непопулярным членом кабинета министров стала министр обороны Кристина Ламбрехт, представительница социал-демократов. Её работой удовлетворены или скорее удовлетворены всего 9% опрошенных. Ламбрехт критикуют за «вялую» модернизацию бундесвера и нехватку боеприпасов в вооружённых силах.

Неудивительно, что деятельность правительства в целом также была оценена негативно. Почти две трети немцев, 63%, «скорее недовольны» или даже «крайне недовольны» работой «светофорной коалиции». Этот показатель лишь немного не дотягивает до сентябрьского антирекорда в 65%. В середине марта его работой были удовлетворены 40% избирателей — это самое высокое значение для правительства Шольца за всё время пребывания у руля.

Если бы в грядущее воскресенье прошли выборы в бундестаг, победу на них одержал бы оппозиционный блок ХДС/ХСС с результатом в 28%. За второе место поборолись бы зелёные (21%) и социал-демократы (19%). СвДП получила бы 7% голосов. Для либералов участие в «светофорной коалиции» оказалось фатальным: после выборов в бундестаг осенью прошлого года рейтинги партии значительно упали, передаёт Der Spiegel.