ZDF: вопреки запретам — Германия и ЕС продолжают закупать российский СПГ
Правительство ФРГ официально объявило, что намерено отказаться от российского газа, пишет ZDF. Несмотря на это, российский СПГ продолжает поступать на немецкий рынок, сообщает издание, ссылаясь на подсчёты Кильского института мировой экономики (IfW). По словам вице-президента института Стефана Коотса, СПГ из России, судя по всему, прибывает в Бельгию, откуда его потом перевозят в ФРГ.
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