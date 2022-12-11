ZDF: вопреки запретам — Германия и ЕС продолжают закупать российский СПГ

Несмотря на заявления об отказе от российского газа, Германия и прочие страны Европы продолжают активно закупать российский СПГ, пишет ZDF, ссылаясь на данные Кильского института мировой экономики. Эксперты отмечают, что закупки российского СПГ даже увеличились в сравнении с 2021 годом.

Правительство ФРГ официально объявило, что намерено отказаться от российского газа, пишет ZDF. Несмотря на это, российский СПГ продолжает поступать на немецкий рынок, сообщает издание, ссылаясь на подсчёты Кильского института мировой экономики (IfW). По словам вице-президента института Стефана Коотса, СПГ из России, судя по всему, прибывает в Бельгию, откуда его потом перевозят в ФРГ.

Коотс отметил, что в итоговой статистике этот газ приписывается Бельгии, хотя по факту использует его Германия. При этом объёмы поставок небольшие: примерно 5 млрд кубометров в год, что составляет около 5% от всей потребности ФРГ в газе.

При этом общие поставки российского СПГ в Европу достигли рекордных значений, пишет ZDF. В сравнении с 2021 годом ЕС и Великобритания закупили на одну пятую больше российского СПГ. Отмечается, что общая доля СПГ из России в европейском потреблении составляет 13%: основными покупателями являются Франция, Бельгия и Нидерланды.

Как пишет ZDF, этой зимой в Германии не ожидается дефицита газа: об этом говорят исследования IfW. При этом эксперты института отмечают, что ситуация может быть весьма напряжённой: кроме того, избежать дефицита можно будет при условии экономии газа в 20%.