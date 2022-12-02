Bloomberg: резкие заморозки в Европе привели к скачку цен на газ

Температура по всей Европе, вероятно, резко упадёт в этом месяце после относительно тёплого ноября. Одновременно с этим повышенный спрос на поставки природного газа станет испытанием для хрупких энергетических сетей региона, сообщает Bloomberg.

По прогнозам синоптиков, на большей части Европы установится более холодная, чем в среднем, погода. Холодный воздух будет дуть из Арктики по крайней мере в первой половине месяца. Более мягкая, чем обычно, осень позволила коммунальным службам пополнить свои запасы топлива, однако с первыми затяжными заморозками нагрузка на газовые хранилища повысится. Ориентировочная стоимость европейских газовых контрактов в четыре раза выше, чем обычно для этого времени года, в результате чего промышленность и домохозяйства сталкиваются со стремительным ростом расходов, пишет Bloomberg.

Холодно не только в Европе. В Монголии температура упала до -47 °C. Объединение холодных фронтов в Азии и Европе может усилить конкуренцию за сжиженный природный газ, поскольку страны стремятся заменить потоки российского газа частично российским СПГ. Спотовые цены на СПГ в Северо-Восточной Азии выросли в среду, поскольку в некоторых частях Китая установилась необычно холодная погода, сообщает Bloomberg.

Как отмечается, резкое похолодание в Европе значительно усилило спрос на электроэнергию. По данным метеоролога Оливии Бёрч, «увеличение потребности в отоплении, скорее всего, произойдёт дальше на север по всей Великобритании, в Северной Европе, Скандинавии и на западе России». Эксперт подчеркнул, что в таких погодных условиях не приходится полагаться на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и гидроэнергия, пишет Bloomberg.

Осень в Европе была не по сезону тёплой, что помогло сохранить газ в хранилищах, которые в настоящее время заполнены примерно на 94% по всему континенту, а в Германии почти на 99%. Немецкий синоптик Deutscher Wetterdienst спрогнозировал, что страна может столкнуться с резкими заморозками после одной из самых тёплых осеней за всю историю измерений, которая вызвала опасения по поводу изменения климата на всём континенте, отмечает Bloomberg.

По прогнозам британских синоптиков, в Великобритании ожидается более холодная, чем обычно, зима с температурами ниже сезонных норм, хотя проливные дожди и сильные ветры менее вероятны, чем обычно в декабре. По некоторым данным, возможен даже снег, а столбики термометров упадут на 1—3 градуса ниже обычного, пишет Bloomberg.

«Холод приближается», — заявил на Всемирном саммите по СПГ в Афинах Джонатан Уэстби, старший вице-президент по СПГ компании Jera Global Markets покупателям и трейдерам. «Люди начинают постоянно беспокоиться о том, что на самом деле произойдёт», — резюмирует Bloomberg.