Die Welt: «успешное плавание сменилось качкой» — инвесторы уходят из Германии

Количество инвестиций в стартапы в Германии сократилось практически вдвое, сообщает Die Welt. Основная причина ухода вкладчиков — боевые действия на Украине: они видят, что Германия находится в географической близости от России и к тому же в прошлом была тесно связана с ней экономически. В других европейских странах объём инвестиций в венчурный капитал также уменьшился, но не так сильно, как в ФРГ, отмечает немецкое издание.

Ни в одной другой европейской стране инвестиции в стартапы не сократились так сильно, как в Германии, пишет Die Welt. «Успешное плавание сменилось качкой», — констатирует немецкое издание. Поток денег уменьшился практические вдвое, а конкретно — на 43%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого инвестиционным фондом Atomico.

Основная причина ухода вкладчиков — боевые действия на Украине, продолжает Die Welt. «Мои американские коллеги видят, что Германия не только находится в географической близости от России, но и была тесно связана с ней экономически», — заявил глава берлинского бюро Банка Кремниевой долины Дамиан Полок.

Сейчас инвесторов вообще в целом трудно заинтересовать венчурным капиталом в Европе, объясняет немецкая газета. Вклады в других странах региона также сократились, но не так сильно, как в Германии. По сравнению с предыдущим годом общий объём инвестиций уменьшился с €103,6 млрд до €84,5 млрд. Впрочем, есть мнение, что отток капитала — это не сигнал начала кризиса, а скорее результат корректировки перекосов инвестиционного бума в 2021 году. «Консолидация не пройдёт безболезненно, но это будет здоровым очищением», — считают некоторые эксперты.

В Великобритании, на одном из важнейших рынков стартапов, вклады сократились всего на 22%. Французские предприниматели даже смогли собрать на 18% больше денег. Благодаря мощной государственной поддержке Париж смог опередить Берлин в рейтинге столиц по инвестиционному показателю и занять второе место перед Лондоном. «Чтобы не упустить поезд, мы должны действовать», — призвал руководитель немецкого Союза стартапов Кристоф Штресинг.