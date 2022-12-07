Le Figaro: французам так важен рынок США, что они готовы перевозить туда производство

США собираются принять закон о субсидиях инновационным предприятиям, которые работают в Америке, и европейские бизнесмены обеспокоены, что из-за этого они станут неконкурентоспособны и потеряют доступ к американскому рынку. Как предположил бывший посол в Вашингтоне Жерар Аро во время дискуссии в студии Le Figaro, французские бизнесмены, вероятнее всего, перевезут в США часть производства из-за этого.

ЖЕРАР АРО, бывший посол в Вашингтоне: Некоторые французские предприятия, и в особенности французские, не хотят вести торговую войну с США. Потому что для крупных французских предприятий американский рынок крайне важен. И поэтому они совершенно не хотят иметь проблемы с США.

ФИЛИПП ЖЕЛИ, журналист Le Figaro: Да, но если там будет закон, который их исключает из рынка?

ЖЕРАР АРО: Что они будут делать? Инвестировать в США. Потому что достаточно производить продукцию в США, чтобы получать субсидии.

ЛОР МАНДЕВИЛЛЬ, репортёр Le Figaro, бывший корреспондент в Вашингтоне: Как и немцы с энергетикой сегодня. Судя по тому, что я поняла, сегодня немцы готовятся к тому, чтобы немалую часть своего производства перевезти в США из-за цен на энергоносители. И для них это революция.

ФИЛИПП ЖЕЛИ: И в этом проблема для канцлера Германии. Если мы так об этом говорим…

ФЛОРЕНТИН КОЛЛОМ, репортёр экономического отдела Le Figaro: Да, и в Берлине начинают это понимать. В коалиции, которая состоит из нескольких партий, не всегда внутри находится согласие. Поэтому министр экономики, который относится к Партии зелёных, на прошлой неделе был в Париже и общался с Брюно Ле Мэром. Он полностью в курсе этой ситуации. Но сегодня прошла встреча министров финансов стран Европы, и его коллега министр финансов Германии сказал: нет речи о том, чтобы выделять им больше денег — это будет мешать нашей собственной конкурентоспособности.

Дата выхода в эфир 05 декабря 2022 года.