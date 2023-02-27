Independent: «Станем беднее Польши» — лидер лейбористов предрёк Британии мрачное экономическое будущее

В скором времени по своему благосостоянию жители Соединённого Королевства будут заметно уступать гражданам Польши, Венгрии и Румынии, считает глава Лейбористской партии Кир Стармер. Более того, по его мнению, из-за провального курса действующего консервативного правительства стране грозит утечка мозгов, сообщает The Independent.

В ближайшие годы британцы станут беднее поляков, венгров и румын. Сегодня с таким предупреждением планирует выступить глава Лейбористской партии Кир Стармер, пишет The Independent.

Политик собирается поделиться с публикой своей идеей об экономическом развитии Соединённого Королевства. По мнению Стармера, только его предложение поможет вывести страну из «роковой петли низкой заработной платы и высоких налогов», в которой она оказалась из-за консерваторов.

С опорой на данные Всемирного банка лейбористы утверждают, что в течение следующих 20 лет благосостояние Британии заметно просядет в сравнении с восточноевропейскими странами. То есть темпы роста её ВВП сохранятся на уровне 0,5%, который наблюдался с 2010-го по 2021 год. При этом за аналогичный период этот показатель в Польше составлял 3,6%, в Венгрии – 3%, а в Румынии – 3,8%, поясняет издание.

На взгляд оппозиционной партии, если эта траектория сохранится, то к 2030 году британец в среднем станет беднее поляка. А к 2040-му житель Соединённого Королевства окажется менее обеспеченным, чем гражданин Румынии или Венгрии.

«Нам нужно откровенно говорить о пути упадка, по которому тори ведут нашу страну. Британцы отстают, в то время как наши европейские соседи становятся богаче, как на востоке, так и в таких странах, как Франция и Германия», — отмечает Стармер в своей речи.

«Меня это не устраивает; не устраивает траектория, в результате которой Польша скоро обгонит Великобританию. Я также не готов принять последствия этого провала», — добавляет лидер лейбористов.

«Я не хочу, чтобы в Британии у молодых людей в наших великолепных малых и крупных городах не было иного выбора, кроме отъезда. Утечка мозгов не только в Лондон или Эдинбург, но и в Лион, Мюнхен и Варшаву. Это не то будущее, которого заслуживает наша страна», — подчёркивает политик.

Стармер пообещал добиться самого устойчивого роста среди стран «Большой семёрки», а также обеспечить рост производительности во всех частях страны. По словам лейбористов, их руководитель намерен «раскрыть потенциал каждого региона» в случае победы на парламентских выборах, которые должны пройти в следующем году.

Но противники относятся к планам Стармера с большим скепсисом. Председатель Консервативной партии Грег Хэндс предположил, что планы лейбористов лишь приведут к «бесконечным заимствованиям» и, как следствие, росту госдолга.