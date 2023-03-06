Sky News: британские эксперты бьют тревогу — на рассрочку подсели даже пожилые

Если раньше рассрочка в Великобритании была инструментом, которым пользовалась молодёжь, то теперь к ней всё чаще стали обращаться пожилые люди, пишет Sky News. При этом специалисты обеспокоены тем, что люди обращаются к рассрочке, не думая, смогут ли покрывать платежи. Отчасти это явление связывают с царящим в Великобритании кризисом.

Специалисты отмечают в Великобритании большой спрос на товары в рассрочку, пишет на своём сайте Sky News. Но если раньше главными клиентами такой системы были люди, родившиеся в 1980-х и начале 1990-х годов, то теперь к таким кредитам всё чаще прибегают представители старшего поколения и люди с более высокими доходами.

Судя по результатам последнего социологического исследования, в Великобритании более трети людей заявили, что использовали рассрочку за последние 12 месяцев. При этом авторы исследования видят здесь связь с кризисом, который продолжает царить в Великобритании, поскольку 42% пользователей рассрочки признались, что в этом году им пришлось к ней прибегнуть впервые.

Одна из крупнейших компаний в этой сфере Klarna была основана в начале 2000-х годов как аналог PayPal. Но потом она получила международное признание благодаря возможности рассрочки. Изначально она позиционировала себя как «попробуй, прежде чем купить», что означало, что клиенты могли совершать онлайн-покупки, а затем возвращать всё, что не подошло, не тратя денег. Теперь же Klarna заключила соглашения о партнёрстве с гигантами рынка вроде ASOS и обзавелась конкурентами.

И в условиях растущего финансового давления и стремительного роста инфляции всё больше клиентов радуются возможности разбивать платежи на более мелкие, более управляемые части, отмечают эксперты. Тем более теперь в рассрочку можно взять практически всё от бытовой техники до пиццы на вынос.

Пока что больше всего рассрочкой пользуются люди в возрасте от 20 до 30 лет. Но при этом самой быстрорастущей возрастной группой, обращающейся к рассрочке, стали люди старше 55 лет. Как показал опрос, 18% лиц в возрасте старше 55 лет пользовались рассрочкой, и половина из них впервые — за последний год.

Например, респонденты отмечают что с помощью рассрочки покупают предметы роскоши — так им не приходится ждать распродажи или опустошать свои сбережения. А некоторые и вовсе прибегают к рассрочке ради своего кредитного рейтинга. «В будущем, если я захочу подать заявку на получение ссуды на что-то для дома или решу подать заявку, чтобы помочь моим детям купить дом, без кредитного рейтинга мне откажут», — приводит автор статьи слова 60-летнего Питера Картрайта.

Не все фирмы, которые занимаются рассрочкой, отчитываются перед кредитными агентствами, но более половины это делают. Так что если потребители исправно выплачивают рассрочку, это может повысить их рейтинг, а если задерживают платежи, то понизить.

Но эксперты обеспокоены тем, что популярность рассрочки растёт среди пожилых. Почти 20% людей старше 65 лет использовали рассрочку в прошлом году — по сравнению с 10% годом ранее. Ведь раньше рассрочку считали инструментом для молодых, который позволяет финансировать привычку к быстрой моде. Теперь, как предполагают эксперты, пожилые люди будут пользоваться рассрочкой для покупки дорогостоящих товаров, таких как ноутбуки и телефоны.

При этом эксперты выражают обеспокоенность тем, что две пятых пользователей с трудом могут погасить образовавшуюся задолженность, и многие обращаются к семье и друзьям, чтобы погасить долг.

Кроме того, у специалистов есть опасения, что простота рассрочки может побудить людей тратить больше, чем они могут себе позволить. Например, некоторые продавцы для этого создают распродажи и используют другие механизмы. При этом покупатель не делает паузу, чтобы подумать, иногда они даже не осознают, что взяли кредит, пусть и в форме рассрочки.

Представители компании Klarna делают акцент на том, что с рассрочкой, как и с кредитом, важна ответственность. По их словам, средняя рассрочка составляет всего около £70, при этом она обычно краткосрочная. В отличие от обычного кредита, товары по рассрочке не суммируются, а считаются отдельными долгами, их проще отслеживать.

А некоторые и вовсе используют такую схему: всю сумму, которая у них есть, кладут на краткосрочный сберегательный счёт, чтобы она приносила проценты, а сами пользуются рассрочкой.

Британское правительство разработало новые законы, которые будут регулировать эту сферу, предоставят заёмщикам важные права и защиту. Они уже опубликованы, но вступят в силу только через несколько месяцев. В частности, там регулируется порядок обращения с информацией о клиенте, а также необходимость проверок клиентов перед дачей ссуды, пишет Sky News.