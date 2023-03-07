France 3: инфляция на продуктовую корзину во Франции превысила 16,5%

Во Франции продолжается рост цен на продукты питания: France 3 сообщает, что в годовом выражении стоимость продуктовой корзины превысила 16,5%. При этом отмечается, что собственные марки супермаркетов дорожают быстрее национальных брендов (18,5% против 10,7%), в то время как многие французы массово переходят на них ради экономии.

КАРОЛЬ ГЕССЛЕР, ведущая France 3: Однако таких шагов, принятых крупными супермаркетами, точно будет недостаточно, чтобы компенсировать инфляцию. В феврале рост цен на корзину продуктов, по оценке France info, превысил 16,5 процента за год. Добрый вечер, Юго Капелли!

ЮГО КАПЕЛЛИ, журналист: Добрый вечер!

КАРОЛЬ ГЕССЛЕР: Какие департаменты сильнее всего затронуты такой инфляцией?

ЮГО КАПЕЛЛИ: Прежде всего Верхние Альпы — там придётся потратить больше 106 евро за 37 товаров повседневного пользования. Таким образом, за год рост составил 18,4 процента. Следом идут Валь-д’Уаз и Марна. В целом, самым дорогим остаётся направление Париж — Лион — Марсель. Лучше всего дела обстоят в Вандее, но даже там цена на нашу корзину превысила порог в 100 евро.

КАРОЛЬ ГЕССЛЕР: К тому же есть продукты, которые подорожали больше других?

ЮГО КАПЕЛЛИ: Да. Теперь килограмм сахара низшей ценовой категории стоит 1,34 евро — в годовом выражении инфляция составила 54 процента. Дальше идёт мука низшей ценовой категории, замороженное рубленое мясо собственной марки магазина, туалетная бумага низшей категории, а также — внезапно! — в пятёрку вошёл рис собственной марки магазина. При цене 1,67 евро за пакет в 500 грамм за год он подорожал на 25 процентов, главным образом из-за плохих метеоусловий в крупнейших странах-экспортёрах.

КАРОЛЬ ГЕССЛЕР: Надо отметить, что чаще всего цена растёт именно на товары собственной марки магазина.

ЮГО КАПЕЛЛИ: Именно. За год они подорожали на 18,5 процента, в то время как национальные бренды заявили о росте всего лишь в 10,7 процента за год. Так что это плохая новость для потребителей, которые за последние месяцы массово перешли на собственные марки магазинов.