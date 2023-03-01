France 3: за 10 лет в три раза больше французов обратилось за продуктовой помощью

В 2022 году продовольственной помощью во Франции воспользовалось 2,4 миллиона человек — в три раза больше, чем 10 лет назад, рассказывает France 3. Для двух третей такая поддержка стала жизненно необходимой, а 94% пришедших живут за чертой бедности.

СОФИ ГАСТРЕН, ведущая France 3: Продолжающая расти инфляция привела к тому, что всё больше французов не могут себя прокормить. Добрый день, Катрин Ружри!

КАТРИН РУЖРИ, журналистка: Добрый день!

СОФИ ГАСТРЕН: Итак, за десять лет число людей, которые полагаются на продовольственную помощь, выросло в три раза.

КАТРИН РУЖРИ: Всё понятно по одной цифре: в 2022 году продовольственной помощью воспользовалось 2,4 миллиона человек. Разумеется, прежде всего это наименее обеспеченные слои населения, из них 94 процента живут за чертой бедности. Если чуть больше вдаваться в подробности, 40 процентов воспользовавшихся помощью живут в одиночестве, а треть составляют родители-одиночки, чаще всего женщины с детьми.

СОФИ ГАСТРЕН: Катрин, что изменилось по сравнению с результатами предыдущих исследований?

КАТРИН РУЖРИ: Некоторые показатели не изменились: значительную часть составляют постоянные безработные, их число даже выросло на 6 пунктов и достигло 41 процента. По-прежнему высока доля несчастных случаев и расставаний, но примечателен тот факт, что теперь любой может оказаться на этом месте. Представьте себе: сейчас у 17 процентов получающих продовольственную помощь есть работа.

СОФИ ГАСТРЕН: Как относятся эти люди к продовольственной помощи?

КАТРИН РУЖРИ: Для двух третей опрошенных она является необходимостью. Число посетителей продовольственных фондов растёт, растёт и спрос на самые дорогостоящие продукты: мясо, рыбу, яйца, но и не только. Спрос на фрукты и овощи подскочил почти в три раза с 7 процентов в 2014 году до 32 процентов в 2022 году. Продовольствие даже заняло вторую строчку в списке расходов пришедших людей. Этот показатель вырос на 14 процентов по сравнению с 2020 годом и теперь стоит после жилищных расходов, но перед счетами за водоснабжение и электроэнергию.

СОФИ ГАСТРЕН: Катрин, плохое питание часто идёт рука об руку с плохим здоровьем.

КАТРИН РУЖРИ: И статистика это снова подтверждает: 25 процентов пришедших людей пожаловались на лишний вес или ожирение. Кроме того, они чаще подвержены хроническим заболеваниям, например, диабету, и сердечно-сосудистым заболеваниям.

СОФИ ГАСТРЕН: Огромное спасибо, Катрин Ружри, за такой обзор.