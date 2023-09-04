Daily Mail: экс-министр обороны Великобритании пытался сорвать сделку с США по вертолётам

Покинувший на прошлой неделе пост министра обороны Великобритании Бен Уоллес пытался сорвать контракт на поставку вертолётов Chinook из США, после того как Вашингтон отклонил его кандидатуру на пост генсека НАТО, пишет Daily Mail. Впрочем, источник, близкий к Уоллесу, сообщил, что это никак не связано с решением Вашингтона и вызвано исключительно высокой стоимостью сделки.

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес незадолго до ухода со своего поста пытался сорвать контракт на поставку вертолётов Chinook из США, после того как Вашингтон не поддержал его кандидатуру на пост генсека НАТО, сообщает Daily Mail.

Как стало известно, Уоллес, покинувший пост на прошлой неделе, в августе заявил своему американскому коллеге, что хочет расторгнуть соглашение стоимостью £2,3 млрд

о поставке 14 вертолётов.

Впрочем, анонимный источник, близкий к Уоллесу, настаивает на том, что это никак не связано с тем, что Вашингтон помешал ему возглавить Североатлантический альянс. По его словам, бывший министр пытался сорвать контракт ещё два года назад, а сейчас его стоимость превышает первоначальные ожидания на £500 млн. Источник добавил, что Уоллес счёл «безумием» покупку вертолётов по «завышенной цене» вместо того, чтобы закупать самолёты, такие как, например, Airbus A400M Atlas.

По данным Daily Mail, 1 августа посол США в Великобритании Джейн Хартли обратилась к британскому правительству с письмом, чтобы получить заверения относительно будущего соглашения. Однако 10 августа Уоллес направил министру обороны США Ллойду Остину письмо, в котором сообщал, что всё ещё раздумывает над тем, стоит ли продолжать сделку.

«Создавалось впечатление, что он пытается разозлить американцев. Некоторые именно так это и восприняли», — заявил анонимный источник издания в правительстве.

Теперь решение по сделке предстоит принять преемнику Уоллеса Гранту Шаппсу. Это станет первым его важным решением на посту министра обороны, пишет Daily Mail.