Atlantic: НАТО рискует распасться уже к 2025 году

Если к власти в США придут республиканцы, они перестанут поддерживать Киев и это может привести к кризису, в результате которого НАТО рискует распасться. Как пишет автор The Atlantic, можно надеяться, что этот негативный сценарий не материализуется, однако, если европейцы не начнут готовиться к худшему, им будет некого винить, кроме самих себя.

Европа и Соединённые Штаты находятся на пороге самого судьбоносного сознательного разрыва в международных отношениях за многие десятилетия. Как пишет The Atlantic, с 1949 года НАТО остаётся единственной константой в мировой системе безопасности, однако альянс может распасться уже к 2025 году.

Как продолжает автор материала, причиной этого краха станет глубокое расхождение между позицией популистского крыла Республиканской партии, которое возглавляет Дональд Трамп и которое сейчас, очевидно, образует большинство Республиканской партии, и экзистенциальными проблемами безопасности значительной части Европы. Непосредственным катализатором станет конфликт на Украине. Когда доминирующая фракция одной из двух крупнейших американских политических партий больше не видит смысла оказывать военную помощь Киеву, это означает, что центр политического спектра сместился таким образом, что Соединённые Штаты теперь станут менее надёжным союзником Европы и Старому Свету следует подготовиться к такому развитию событий.

Даже если Джо Байден переизберётся на второй срок, контроль республиканцев над палатой представителей, сенатом или обеими палатами сразу может существенно ослабить поддержку, которую Соединённые Штаты оказывают Украине. А если в ноябре 2024 года победит Трамп или один из его подражателей, Европе придётся столкнуться с новой американской администрацией, которая прекратит всякую поддержку Украины. Это приведёт к расколу атлантического альянса, и европейские государства не успеют подготовиться к такому повороту событий.

«Теперь, когда внутри Республиканской партии продолжает укрепляться пророссийская и антиукраинская позиция, европейским лидерам придётся столкнуться с перспективой того, что им нужно будет взять на себя большую часть тяжёлой работы, чтобы помочь Украине победить. Европе придётся расширить свои производственные мощности, чтобы нарастить объёмы выпуска боеприпасов, другой продукции военного назначения, а также более совершенных систем, таких как ракеты большой дальности, которые Европа должна будет отправлять Украине самостоятельно», — пишет автор статьи.

Он отмечает, что европейским военным чиновникам необходимо без лишнего шума узнать у своих украинских коллег, что последним может понадобиться из того, что первые могли бы им предоставить, если американская помощь сойдёт на нет, а затем начать думать, как можно нарастить собственное производство. Эти планы также позволят вооружённым силам начать думать о том, как они могут в одиночку защитить Европу от действий России.

Если Европа не займется всерьёз подобным всеобъемлющим военным планированием, она может столкнуться с внутренним дипломатическим кризисом. Но если Европа не сумеет в ближайшее время приступить к реализации единого коллективного плана производства военной продукции, страны, которые не чувствуют значимой угрозы со стороны России, возможно, захотят последовать примеру новой американской администрации, которая откажется предоставлять помощь Украине.

Автор статьи надеется, что эти негативные сценарии не материализуются, однако, если европейцы не начнут готовиться к худшему, им будет некого винить, кроме самих себя.