Ouest-France: поездкой в Россию Ким остался доволен — после «недоброжелательной» Америки

На следующий день после встречи с Владимиром Путиным глава Северной Кореи Ким Чен Ын отправился на родину, сообщает Ouest France. Как отмечает французская газета, переговоры не привели к конкретным результатам, однако укрепили дружественные связи с историческим союзником Пхеньяна на фоне дипломатических неудач с США.

После прощальной церемонии глава КНДР уехал на вокзал, который закрыли для остальных пассажиров, пишет Ouest France.



Днём ранее состоялась первая встреча Ким Чен Ына с Владимиром Путиным. Как подсчитала французская газета, Ким Чен Ын провёл в общей сложности пять часов с президентом России: два часа на личной встрече, затем на рабочей встрече делегаций обеих стран и, наконец, на торжественном ужине, где состоялся обмен подарками и тостами. Издание приводит заявление Центрального телеграфного агентства Кореи (KCNA) о том, что встреча была «открытой и дружественной», а Владимир Путин «сразу же принял» приглашение посетить КНДР с ответным визитом.



Ouest France сообщает, что в конце встречи глава России высказался, как и США, за «полную денуклеаризацию» и отметил, что заключение договора с Северной Кореей «возможно», если Пхеньяну предоставят «гарантии безопасности, сохранения суверенитета» и будут уважать международное, а не «кулачное» право.



Хотя встреча не принесла конкретных результатов, французское издание отмечает, что для северокорейского лидера она была первой после провальных февральских переговоров с Дональдом Трампом в Ханое, которые Ким Чен Ын назвал неискренними. Ouest France со ссылкой на агентство KCNA пишет, что в четверг лидер Северной Кореи рассказал президенту России об «односторонней и недоброжелательной позиции», которую заняли Соединённые Штаты. «Сейчас на Корейском полуострове и в целом в регионе ситуация зашла в тупик, достигнув критической точки», — предупредил глава КНДР.



Газета Ouest France напоминает, что в Ханое на второй встрече глав Северной Кореи и США Ким Чен Ын хотел добиться немедленного снятия санкций, которые ввело международное сообщество для принуждения КНДР к отказу от своей ядерной программы. Однако время переговоров сократилось из-за серьёзных разногласий с Вашингтоном в вопросе уступок, на которые был готов пойти Пхеньян.



Как пишет французская газета, Россия до настоящего момента не участвовала в решении проблемы, несмотря на неоднократные предложения со своей стороны. С марта 2018 года Ким четыре раза встретился с президентом Китая Си Цзиньпином, три — с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином и два — с Дональдом Трампом. Однако теперь главе КНДР необходима поддержка в конфликте с Вашингтоном, восстановление равновесия в отношениях с Пекином, своим ближайшим сторонником, и Москвой, старым союзником со времён холодной войны. Именно с помощью СССР пришёл к власти его дедушка и основатель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Ир Сен.