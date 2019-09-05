Times of Israel: Эрдоган хотел бы, чтобы у Турции, как у Израиля, было ядерное оружие

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у его страны должно быть ядерное оружие, как у Израиля, пишет The Times of Israel. По его словам, неприемлемо то, что Анкаре запрещают иметь подобные вооружения в то время, как у других стран в регионе оно имеется.

«У некоторых стран есть ракеты с ядерными боеголовками — и их не одна и не две. Но нам говорят, что мы не можем их иметь. Я не могу этого принять», — заявил Эрдоган, выступая перед членами правящей Партии справедливости и развития.

«В мире нет развитой страны, у которой их (ядерных вооружений. — ИноТВ) нет», — добавил турецкий лидер.

Между тем издание отмечает, что на самом деле у большинства развитых стран нет ядерного оружия.

Согласно международным договорённостям, только США, Россия, Великобритания, Франция и Китай могут иметь ядерные арсеналы. Кроме того, этими вооружениями обзавелись также Индия, Пакистан и Северная Корея. В своё время несколько атомных бомб было у ЮАР, однако после того, как в стране установилась демократия, их разобрали.

Бытует мнение, что у Израиля также есть ядерное оружие, и именно на это намекнул Эрдоган в своей речи.

«У нас рядом, почти по соседству, Израиль. Другие страны боятся их из-за того, что у них оно (ядерное оружие. — ИноТВ) есть. Никто не может их тронуть», — подчеркнул турецкий лидер.

По оценкам зарубежных источников, арсенал Израиля насчитывает от нескольких десятков до нескольких сотен единиц ядерного оружия. Израильские власти публично не подтверждают, но при этом и не опровергают эти данные, придерживаясь политики так называемой ядерной неопределённости, пишет The Times of Israel.