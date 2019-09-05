Times of Israel: Эрдоган хотел бы, чтобы у Турции, как у Израиля, было ядерное оружие

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал неприемлемым то, что его стране не разрешают иметь ядерное оружие, пишет The Times of Israel. При этом он добавил, что у Анкары почти по соседству есть Израиль, у которого имеется свой ядерный арсенал.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у его страны должно быть ядерное оружие, как у Израиля, пишет The Times of Israel. По его словам, неприемлемо то, что Анкаре запрещают иметь подобные вооружения в то время, как у других стран в регионе оно имеется.
«У некоторых стран есть ракеты с ядерными боеголовками — и их не одна и не две. Но нам говорят, что мы не можем их иметь. Я не могу этого принять», — заявил Эрдоган, выступая перед членами правящей Партии справедливости и развития.
«В мире нет развитой страны, у которой их (ядерных вооружений. — ИноТВ) нет», — добавил турецкий лидер.
Между тем издание отмечает, что на самом деле у большинства развитых стран нет ядерного оружия.
Согласно международным договорённостям, только США, Россия, Великобритания, Франция и Китай могут иметь ядерные арсеналы. Кроме того, этими вооружениями обзавелись также Индия, Пакистан и Северная Корея. В своё время несколько атомных бомб было у ЮАР, однако после того, как в стране установилась демократия, их разобрали.
Бытует мнение, что у Израиля также есть ядерное оружие, и именно на это намекнул Эрдоган в своей речи.
«У нас рядом, почти по соседству, Израиль. Другие страны боятся их из-за того, что у них оно (ядерное оружие. — ИноТВ) есть. Никто не может их тронуть», — подчеркнул турецкий лидер.
По оценкам зарубежных источников, арсенал Израиля насчитывает от нескольких десятков до нескольких сотен единиц ядерного оружия. Израильские власти публично не подтверждают, но при этом и не опровергают эти данные, придерживаясь политики так называемой ядерной неопределённости, пишет The Times of Israel.
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
Первый замминистра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал заявление главы Сбербанка Германа Грефа о необходимости отменить школьные экзамены, так как дети настолько привыкают к системе оценивания, что в дальнейшем при её отсутствии расслабляются и не готовы что-либо делать.
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в беседе с RT на полях Восточного экономического форума рассказал, какие меры будут приниматься для улучшения экологии в самых грязных городах России.
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон поделился ожиданиями от титульного поединка между соотечественником Дастином Порье и чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) с премьер-министром Японии Синдзо Абэ отметил, что диалог способствует развитию российско-японских отношений.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе встречи с молодыми дипломатами на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила, что Вашингтон регулярно вмешиваются во внутренние дела Москвы и Пекина.
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) с малайзийским премьер-министром Махатхиром Мохамадом заявил, что Малайзия является приоритетным партнёром России в Азии.
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад не исключил, что в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным будет затронут вопрос расследования дела о крушении малайзийского Boeing MH17 в Донецке в 2014 году.
Генпрокурор России Юрий Чайка во время выступления на панельной дискуссии Восточного экономического форума рассказал о совместной работе прокуратуры, заинтересованных органов и общественных объединений предпринимателей по совершенствованию правовой базы в сфере инвестиционной политики.
Российский лидер Владимир Путин принял участие в церемонии запуска нового рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан. Об этом сообщила директор по связям с общественностью АО «Гидрострой» Людмила Шапка.