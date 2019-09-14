DS: главной темой на встрече президентского трио в Анкаре станет ситуация в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что в начале следующей недели в Анкаре он встретится со своим российским и иранским коллегами Владимиром Путиным и Хасаном Рухани. По словам политика, основной темой переговоров в рамках астанинского формата станет ситуация в сирийской провинции Идлиб, передаёт Daily Sabah.
В следующий понедельник в Анкаре пройдёт трехсторонняя встреча с участием иранского и российского лидеров, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, саммит будет посвящён событиям в сирийском Идлибе, пишет Daily Sabah.
Впервые президентское трио, работавшее в астанинском формате, встретилось в январе 2017 года, чтобы помочь переговорам ООН по Сирии. В апреле 2019-го в недавно переименованной казахской столице Нур-Султане представители Ирана, Турции и России провели 12-й раунд переговоров, напоминает издание.
На предыдущих встречах в астанинском формате три страны согласовали ряд тем и добились их реализации. Они решили укрепить механизм, созданный для обеспечения контроля за соблюдением режима прекращения огня в Сирии, и ввести зоны безопасности в регионах, где столкновения между оппозицией и «вооружёнными силами режима» носят наиболее острый характер, отмечает Daily Sabah.
Кроме того, под эгидой участников астанинского формата и ООН был организован проект для расследования судьбы пропавших без вести и освобождения пленных. Несколько соглашений об обмене пленными уже были выполнены, утверждается в статье.
Во время своего выступления Эрдоган также прокомментировал создание зоны безопасности к востоку от Евфрата. Он заявил, что турецкие и американские вертолёты проводят совместные логистические операции в регионе.
В то же время президент обратил внимание на то, что США не оправдали ожиданий Турции и продолжают сотрудничать в Сирии с курдскими Отрядами народной самообороны (YPG). По мнению Анкары, эта организация является ответвлением «террористической» Рабочей партии Курдистана, поясняет издание.
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