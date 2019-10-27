Euronews: Эрдоган пригрозил открыть сирийским беженцам ворота в Европу

03:00 Маршрутка столкнулась со «скорой» в Ростове-на-Дону В Ростове-на-Дону маршрутное такси столкнулось с автомобилем скорой помощи, один человек пострадал.

03:00 Радионова считает, что у Медведевой больше не будет провальных выступлений в сезоне Российская фигуристка Елена Радионова прокомментировала выступление Евгении Медведевой в короткой программе на этапе Гран-при в Канаде.

03:00 Турция сообщила, что США координировали с ней ликвидацию главаря ИГ Минобороны Турции на фоне сообщений СМИ о ликвидации главаря «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади заявило, что США координировали с Анкарой операцию против лидера ИГ.

03:00 Дзюба начнёт матч «Крылья Советов» — «Зенит» на скамейке запасных Форвард «Зенита» Артём Дзюба не выйдет в стартовом составе своей команды в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов».

03:00 СМИ: В Техасе два человека погибли и более 10 пострадали при стрельбе В Коммерсе (штат Техас) в результате стрельбы во время студенческой вечеринки погибли по меньшей мере два человека, ещё более десяти получили ранения. Об этом сообщает Fox News.

03:00 Тутберидзе поздравила Трусову с победой на Skate Canada Тренер Этери Тутберидзе поздравила свою подопечную Александру Трусову с победой на этапе Гран-при в Канаде.

03:00 Алиханов назвал фантастикой план по «захвату» Калининграда НАТО Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил с «бульварной фантастикой» доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера о сценарии захвата Калининграда силами НАТО. Об этом сообщает РБК.

03:00 Месси назвал Роналдо лучшим нападающим, которого он когда-либо видел Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси отдал должное легендарному бразильскому нападающему Роналдо.

03:00 Источник рассказал о роли Ирака в ликвидации главаря ИГ Ирак сыграл значительную роль в ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади.

03:00 Ягудин считает, что после рекордов Трусовой фигурное катание уже никогда не будет прежним Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал рекорды, установленные российской фигуристкой Александрой Трусовой на этапе Гран-при в Канаде.

03:00 Минобороны Турции сообщило о гибели военного в Сирии Минобороны Турции сообщило, что турецкий военнослужащий погиб на северо-востоке Сирии, ещё пятеро были ранены.

03:00 Месси заявил, что хотел бы поиграть за «Ньюэллс Олд Бойз» Аргентинский футболист «Барселоны» Лионель Месси заявил, что хотел бы вернуться на родину и поиграть за «Ньюэллс Олд Бойз», однако его сын не хочет уезжать из Европы.

03:00 Источник: в Москве произошло задымление в торговом центре На втором этаже торгово-развлекательного центра «Афимолл Сити» в Москве произошло задымление. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

03:00 Хэй заявил о желании увидеть поединок Усика и Чисоры Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй считает логичным проведение поединка между экс-претендентом на титул в тяжёлом весе Дериком Чисорой и бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком.

03:00 Вильфанд предупредил о существенном похолодании в Москве Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT о погоде в Москве на следующей неделе.

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03:00 Сотникова отметила сложность произвольной программы Трусовой на этапе Гран-при в Канаде Российская фигуристка Аделина Сотникова заявила, что не видела даже в мужском катании настолько сложной программы, как та, с которой каталась Александра Трусова на Skate Canada.

03:00 Кадыров прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале прокомментировал сообщения СМИ о ликвидации лидера террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади в ходе спецоперации США.

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