Euronews: Эрдоган пригрозил открыть сирийским беженцам ворота в Европу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае если Европа не поддержит его проект по возвращению части сирийских беженцев, которые живут в Турции, он откроет им путь в европейские страны. Кроме того, как передаёт Euronews, он напомнил сирийским курдам о крайней дате, до которой они должны покинуть приграничную зону.
Реджеп Тайип Эрдоган в субботу снова сыпал угрозами. Президент Турции призвал силы сирийских курдов отойти от турецкой границы до крайнего срока, который истекает во вторник, а иначе он будет действовать жёстко. В соответствии с соглашением, которое они заключили с Россией, Анкара приостановила наступательные действия, чтобы курды могли покинуть приграничную зону.
РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН, президент Турции:Если террористы продолжат свои атаки внутри или за пределами этой 30-километровой зоны, мы будем преследовать их и будем делать всё необходимое. И если не поддержат наш проект по возвращению одного-двух миллионов сирийских беженцев из 3,6 миллионов, живущих в нашей стране, у нас не будет иного выбора, кроме как открыть им ворота и позволить уйти в Европу.
Вторая угроза Реджепа Тайипа Эрдогана была адресована европейцам, которых он обвиняет в том, что они не предоставили всю помощь, обещанную Турции, которая взяла под своё крыло беженцев.
В это время Россия, которая играет в Сирии ключевую роль, разместила свои военные патрули, чтобы следить за отступлением курдов. Что же до американских сил, которые по-прежнему остаются на севере Сирии, они перегруппировались вокруг нефтерождений Дейр-эз-Зора, что вызвало гнев России, которая обвиняет США в контрабанде нефти.
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