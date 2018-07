Обозреватель Truthdig: «химатака» Дамаска — очередная пропагандистская кампания западных СМИ

Попытки мейнстримных западных СМИ подогреть милитаристские настроения и укрепить поддержку смены режима в Сирии — лишь продолжение масштабной «скрытой пропагандистской кампании», начавшейся ещё во время вторжения в Ирак, пишет Макс Блюменталь в Truthdig. Но несмотря на стремление элит дискредитировать альтернативные ресурсы и тех, кто хочет знать правду, западная аудитория всё ещё сохраняет «здоровое недоверие» к ведущим СМИ.

В апреле США, Великобритания и Франция в нарушение международного права осуществили авиаудар по Сирии в ответ на «химатаку», основываясь исключительно на фотографиях, появившихся в соцсетях. На сегодня до сих пор не было предоставлено никаких исчерпывающих доказательств применения химического оружия Дамаском, пишет журналист Макс Блюменталь в своей статье для Truthdig.

Единственные источники, на которые ссылаются американские власти в качестве «собственных разведданных» — «Белые каски» и Сирийско-американское медицинское общество. Вашингтон финансирует обе группы, которые нередко контактируют с джихадистами и активно выступают за смену режима в Сирии. Вряд ли эти источники можно считать надёжными, подчёркивает автор статьи.

В 2007 году журналист Джеймс Бэмфорд рассуждал о том, как американцы попали под воздействие «длинной череды раздутых и сфальсифицированных сюжетов, которые, в конечном счёте, и подтолкнули США к войне в Ираке — первой войне, практически полностью основанной на скрытой пропагандистской кампании в СМИ». По мнению Макса Блюменталя, «грязная война» в Сирии представляет собой продолжение этой стратегии, в рамках которой мейнстримные ресурсы действуют рука об руку с «Белыми касками» и прочими сторонниками повстанцев, чтобы сформировать в обществе поддержку очередной войны за смену режима.

Как заметили некоторые наблюдатели, ни одна редакционная статья ни одного крупного американского издания не осудила удары Дональда Трампа по Сирии. До того как они вообще были осуществлены западные эксперты, по большей части, критиковали президента не за его незаконные действия, а за недостаточную жёсткость.

Однако со своими грубейшими попытками подлить масло в пламя войны западные СМИ теряют доверие своей аудитории, которая отныне питает лишь скептицизм, если не гнев в отношении тех, кто вроде бы должен ей служить. Чем больше людей «в беспрецедентных количествах» обращаются к альтернативным новостным ресурсам, тем активнее власти их стран клеймят эти источники как, скажем, «русских ботов» и проводят целые кампании, чтобы воспрепятствовать деятельности RT, «возможно, единственного международного англоязычного канала, готового предоставить платформу для критики в отношении недавних событий в Сирии». Даже бывший командующий британским военно-морским флотом адмирал Алан Вест во время интервью с BBC, выразив критическое мнение относительно самого факта химической атаки в сирийской Думе, буквально был отчитан ведущей за такую позицию во время «информационной войны с Россией».

Говоря о «репрессивной атмосфере», в которой всё труднее услышать критику в адрес милитаристских настроений, Макс Блюменталь упоминает другого колумниста Truthdig Сонали Колхаткар. Несмотря на то, что она ведёт радиопередачу, нередко дающую платформу многим прогрессивным журналистам, в случае с Сирией Колхаткар, хоть и не поддерживает удар по Дамаску, не вступилась за антивоенные альтернативные СМИ, а, напротив, постаралась доказать, что, отказываясь верить репортажам мейнстримных источников, люди ведутся на «фейковые новости».

По словам автора статьи, его коллега постаралась дискредитировать тех, кто пытается докопаться до истины, выставив их приверженцами авторитаризма и неадекватами. Особенно досталось от Колхаткар опытнейшему корреспонденту Роберту Фиску, который лично съездил в Думу и пообщался с местным врачом, опровергшим «химическую атаку». Вступая в спор с Фиском, Колхаткар сослалась на все крупные источники вроде The Guardian, Al-Jazeera, The Associated Press и The New York Times, которые она, по всей видимости, считает авторитетными, и которые при этом, по большей части, даже не потрудились направить собственных корреспондентов в Сирию и зачастую ссылаются на весьма предвзятые источники. Почему-то Колхаткар не принимает мысль о том, что та же The Guardian действительно может участвовать «в каком-то большом заговоре», направленном на усиление поддержки смены режима в Сирии, или что Al-Jazeera, финансируемая катарскими властями, вдруг может оказаться не беспристрастной, рассуждает Макс Блюменталь.

Автор статьи подчёркивает, что самые веские причины сомневаться в том, что сирийские власти осуществили химическую атаку, кроются даже не в показаниях свидетелей, а в простой логике. Силы Дамаска уже были готовы захватить Думу, когда появились новости о «химатаке». С военной точки зрения, правительственным войскам, которые уже почти добились своих целей традиционными методами, не было смысла применять химоружие. С политической точки зрения, это и вовсе было бы безумием, гарантированно чреватым интервенцией западных сил. С другой стороны, у повстанцев были все причины утверждать, что химическая атака была, ведь вмешательство Вашингтона и его союзников — единственное, что ещё может помочь им добиться смены режима.

Конечно, возможно, что сирийские власти настолько глупы, чтобы раз за разом применять химическое оружие, провоцируя западные интервенции. Наверное, когда-нибудь правительства западных стран смогут убедить своих сограждан, что так оно и есть. Но пока у них это не вышло, пока они даже не смогли доказать общественности необходимость очередной войны за смену режима с ещё одним некогда стабильным арабским государством. Несмотря на направленную на неё кампанию по дезинформации, западной аудитории удалось сохранить «здоровое недоверие к медийным элитам», подчёркивает Макс Блюменталь.