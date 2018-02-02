Подразделение ФБР по контролю за соцсетями Nation сравнил с созданием «полиции мыслей»
Дата публикации 01 февраля 2018 года.
Президент России Владимир Путин 12 августа примет участие в Пятом каспийском саммите в казахстанском Актау, сообщает пресс-служба Кремля.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о возможном финансовом хаосе на Украине.
Известный футбольный агент Шандор Варга рассказал, кто из игроков сборной России был, по его мнению, лучшим в команде на чемпионате мира по футболу 2018 года.
Начальник собственной безопасности Главного управления МВД по Саратовской области Сергей Кашев предстанет перед судом по делу о получении взятки в размере 6 млн рублей за покровительство, сообщили в Следственном комитете.
По требованию органов прокуратуры за полтора года в России в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений уволены более 1,7 тыс. чиновников. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры России.
В Эстонии потушен пожар на торфяном болоте Эндла в волости Йыгева, который мог возникнуть после падения выпущенной испанским истребителем боевой ракеты.
Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев прокомментировал поражение команды от греческого клуба ПАОК в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.
Проектная компания Nord Stream 2 AG сообщила о подаче заявки на строительство «Северного потока — 2» по альтернативному маршруту в Дании.
В центре Архангельска сотрудники полиции застрелили медведя. Животное напало на человека, который пытался сфотографировать его на камеру мобильного телефона.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова просит комиссию по вопросам помилования Ямало-Ненецкого автономного округа как можно скорее рассмотреть прошение матери украинского режиссёра Олега Сенцова.
Сборная Украины по футболу отказалась заселяться в отель под названием «Москва» перед матчем Лиги наций против национальной команды Чехии.
Отсутствие достаточных средств на счету государственной казны Украины, а также задержка очередного транша от МВФ могут привести к финансовому хаосу в стране. Об этом пишет Bloomberg.
В Карелии полностью сгорело здание церкви Успения Божией Матери XVIII века, полиция начала проверку. Церковь была одним из самых высоких деревянных храмов в республике.
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал выступление сборной России по плаванию на чемпионате Европы по водным видам спорта в шотландском Глазго.
Француженка Каролин Гарсия прокомментировала победу над россиянкой Марией Шараповой в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале.
В штате Керала на юге Индии в результате схода оползней погибли уже 26 человек.
Министерство иностранных дел России назвало неубедительной заявку Соединённых Штатов в Совете безопасности ООН по расширению санкций против Северной Кореи.
Нигерийский нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун комментируя победу над люксембургским «Прогрессом» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы, заявил, что клубу по силам пробиться в групповую стадию турнира.
Центробанк России прокомментировал текущую ситуацию на валютном рынке. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
Известный мексиканский боксёр Сауль Альварес обратился к казахстанскому боксёру Геннадию Головкину накануне боя в Лас-Вегасе.
Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление Госдепартамента о том, что с помощью санкций США пытаются побудить Россию к более «правильному поведению».
В Минэкономразвития не исключили ускорения инфляции в России во втором полугодии из-за ослабления рубля в августе. Об этом говорится в докладе министерства «Картина инфляции. Август 2018 года».
В одном из самых высоких деревянных храмов Карелии — Успенской церкви XVIII века произошёл пожар.
Сергей Жорин, адвокат юмориста Евгения Петросяна, заявил, что готов опубликовать исковые требования Елены Степаненко в рамках бракоразводного процесса между артистами.
Президент Украины Пётр Порошенко назвал троянским конём Кремля газопровод «Северный поток — 2».
Россиянка Мария Шарапова прокомментировала поражение от француженки Каролин Гарсии в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале.
В результате аварии с участием маршрутного такси в Иркутской области пострадали десять человек.
Главный тренер голландского футбольного клуба «Витесс» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды в первом матче со швейцарским «Базелем» в третьем отборочном раунде Лиги Европы.
В северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, 14 человек заразились кожной формой сибирской язвы.
На шахте у города Снежное самопровозглашённой Донецкой народной республики погибли два горняка.
Курс доллара в ходе торгов поднялся выше 67 рублей впервые с августа 2016 года.
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 14 граждан России во время матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между минским «Динамо» и санкт-петербургским «Зенитом».
Экономический эксперт Антон Шабанов прокомментировал RT заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева, который назвал «объявлением экономической войны» планы Вашингтона ввести новый пакет санкций в отношении Москвы.
На открытии торгов рубль снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Центральный районный суд Кемерова признал законным исключение сгоревшего здания торгового центра «Зимняя вишня» из числа вещественных доказательств по делу о пожаре. Об этом сообщает ТАСС.
Хорватский футбольный союз (HNS) объявил о решении продлить сотрудничество с хорватским специалистом Златко Даличем, возглавляющим национальную команду страны.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о бесперспективности попыток экономического давления на Анкару, в том числе с помощью дестабилизации финансовой системы страны.
В номере отеля на Кипре найдено тело 44-летней гражданки России.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов попросил главу организации Дану Уайта обратиться к президенту США Дональду Трампу за визой для своего отца Абдулманапа.
Тела четверых погибших в горах Кабардино-Балкарии бойцов Росгвардии не позволяет эвакуировать плохая погода.
Железная дорога через Керченский пролив сможет выдержать девятибалльное землетрясение, заявил в интервью RT Леонид Рыженькин, заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании — генподрядчика строительства Крымского моста.
Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от немца Александра Зверева в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Торонто.
Россиянин Карен Хачанов одержал победу над американцем Джоном Иснером в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Торонто.
Россиянка Мария Шарапова потерпела поражение от француженки Каролин Гарсии в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале.
На юге Франции эвакуировали более 1600 человек из-за сильных ливней, один человек пропал без вести.
Банк России с 10 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской расчётной небанковской кредитной организации «Инновационный расчётный центр».
В префектуре Гунма к северу от Токио была потеряна связь со спасательным вертолётом. На борту находились девять человек.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости подготовить предложения по реализации мер для развития Дальнего Востока. Об этом сообщает РИА Новости.
Шесть детёнышей калимантанского безухого варана впервые появились в столичном зоосаде. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре увеличились на 0,12% — до $72,16 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.