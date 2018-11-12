Telegraph: без мигрантов британские работодатели не могут найти специалистов

В условиях брексита и возможного усложнения бюрократической составляющей трудоустройства для иностранцев всё меньше мигрантов изъявляют желание работать в Великобритании, сообщает The Telegraph. Как показали опросы, работодателям страны становится всё сложнее закрывать вакансии и приходится повышать зарплату, чтобы хоть как-то привлечь специалистов.

В Великобритании всё серьёзнее обстоит ситуация с нехваткой квалифицированных рабочих-специалистов, сообщает The Daily Telegraph. Согласно новым опросам, более 1000 работодателей заявили, что им стало сложнее закрывать свободные вакансии и приходится повышать заработную плату, чтобы привлечь соискателей.

Авторы исследования, эксперты Дипломированного института развития персонала (Chartered Institute of Personnel and Development), связывают тенденцию с растущим нежеланием мигрантов, как из ЕС, так и из других стран, работать в Соединённом Королевстве.

«По нашим данным, маятник ушёл из точки, когда в течение периода устойчивого роста уровня трудоустройства и низкого уровня безработицы Великобритания была привлекательным местом для жизни и работы для небританских граждан, особенно не являющихся ещё и гражданами стран Евросоюза», — комментирует специалист института Геруин Дэвис.

Аналитики опасаются, что в «постбрекситовской системе» без дополнительной поддержки властей всё меньше мигрантов будут изъявлять желание работать в Великобритании. Для того чтобы привлечь в страну специалистов, в особенности на низкоквалифицированные должности, правительству необходимо выработать более простую, честную и доступную схему трудоустройства.

А если этого сделать не получится, проблемы с нехваткой рабочих будут лишь усиливаться, а это может негативно сказаться на уже трудоустроенных кадрах, которым, вероятно, придётся больше работать, и бизнесах, которые могут потерять клиентов.

Комментарии читателей на сайте The Daily Telegraph:

Rachel Anthony: Боги, то есть вы имеете в виду, что, наверное, компаниям теперь придётся начать платить нормальные зарплаты или даже ОБУЧАТЬ людей? А не полагаться на дешёвый труд уже имеющих квалификацию мигрантов?

Неужто пора?

geoffrey stringer: Иностранные специалисты готовы работать за меньшую плату, чем наши. Работодатели в восторге. Пусть уходят. Мы же должны создать новую систему обучения нашей молодёжи нормальным рабочим специальностям. И нас ведь одни из лучших специалистов в мире. Так давайте соберёмся и сделаем всё как следует. Это может заставить некоторых (многих) оставшихся иностранцев уехать. Или я размечтался…?

Robert Gardner: Научите нормальной работе тех, кто ходит в «универы».

Stephanie Mousetrap: Если это правда, то властям тогда должно быть стыдно, что у нас недостаточно своих специалистов, чтобы закрыть эти вакансии. Мы уж поистине платим полно социальных пособий, чтобы некоторые вообще дома сидели.