Daily Express: российские «агенты» отблагодарили Джонсона за брексит

Британскую столицу украсили большие плакаты с благодарностями Борису Джонсону за выход страны из ЕС и намёками на «вклад» Владимира Путина в брексит. Как сообщает Daily Express, билдборды разместила некая группа Proud Bear, якобы состоящая из «агентов ГРУ». На своём сайте неизвестные активисты пишут, что давно помогают британцам «освободиться» от Евросоюза.

В Лондоне появилась целая серия огромных плакатов, отмечающих «российский «вклад» в брексит, сообщает Daily Express.

Как отмечает газета, за размещением билбордов стоит группа Proud Bear («Гордый медведь»), якобы состоящая из агентов российской военной разведки. На постерах изображены президент Владимир Путин и экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Рядом — надписи вроде «Давайте отпразднуем красно-бело-синий брексит» или «Спасибо, Борис!». Daily Express напоминает, что после того как Соединённое Королевство взяло курс на выход из ЕС, некоторые британцы решили, что сторонники брексита победили в референдуме из-за российского «вмешательства».

— Caitlin Doherty (@_CaitlinDoherty) November 8, 2018

На своём сайте, адрес которого опубликован на плакатах, Proud Bear пишет, что это «группа агентов ГРУ». На страничке открыт сбор средств на ещё более масштабный проект — «самый большой в скоро-уже-не-Европе» 40-метровый электронный билборд на одном из главных вокзалов города, Лондон-Ватерлоо. По задумке авторов, представленной там же на сайте, на табло должен быть изображён обнажённый по пояс российский лидер верхом на Биг-Бене. И, конечно, слоган: «Вернём контроль».

Секретариат кабинета министров и Борис Джонсон появление плакатов никак не прокомментировали, подчёркивает издание.

Daily Express утверждает, что в исходном коде страницы сайта Proud Bear можно прочесть русскоязычное послание авторов «пранка». Так, в отрывке из скрытого обращения группы утверждается: «Тереза Мэй предпочитает продвигать нелепый план брексита вместо того, чтобы остановиться на мгновение и по-настоящему расследовать вопрос о том, было ли на самом деле влияние России решающим в голосовании. Великобритания немедленно нуждается в расследовании в стиле Мюллера по вопросу российского вмешательства в кампанию Брексита».

Представители Proud Bear, которых разыскали журналисты, заявили, что «враждебное сообщение» в коде — плод работы хакеров ЦРУ, а за такую оплошность администратора сайта отправили в «бессрочный отпуск в Сибирь».