Lidovky: население Украины сократится из-за трудовой миграции

Одной из серьёзных угроз для Украины является трудовая миграция. Как пишет издание Lidovky, поток уезжающих работать за границу особенно вырос после введения безвизового режима с ЕС и достиг почти ста тысяч человек в месяц. В прогнозе на 2050 год ООН исходит из того, что население Украины сократится на 18%, и от нынешних 44 миллионов останется только 36.

На совместной пресс-конференции с чешским коллегой Томашем Петршичеком украинский министр иностранных дел Павел Климкин повел себя очень дипломатично, когда ему задали вопрос о плюсах и минусах трудовой миграции. Климкин заявил, что он как гражданин хотел бы, чтобы украинцы трудились на родине, однако это свободный выбор, и каждый может выбрать свое место. Однако, как пишет Lidovky, на самом деле сегодня отток украинского населения, ищущего работу за рубежом, является очень актуальной темой на Украине.

Как продолжает чешское издание, число уезжающих работать за границу особенно возросло после введения безвизового режима с Европейским союзом и достигает, по некоторым данным, почти ста тысяч человек в месяц. Из-за этого некоторые сферы, такие как здравоохранение, строительство и промышленность, испытывают серьезный дефицит в рабочей силе.

Самый большой дефицит специалистов отмечается в профессиях, которые пользуются большим спросом и в Чехии, и в других странах Европы. Как сообщает украинский Национальный банк, трудовая миграция представляет одну из самых серьёзных угроз для Украины. По данным государственного миграционного ведомства, 3,2 миллиона украинцев постоянно работают за рубежом. Семь — девять миллионов ездят работать за границу время от времени. Если исходить из приблизительных подсчетов Всемирного банка, то получается, что около 45% от 44 миллионов жителей Украины являются трудоспособными, а за границу ездят работать почти десять миллионов из 20-ти миллионов трудоспособных украинцев.

Больше всего украинцев работает в Польше. По словам украинского министра социальной политики Андрея Ревы, половина из них работают там нелегально.

«Отчисления в польскую социальную систему делают всего 400 тысяч из них, а остальные никому ничего не платят», — утверждает Рева, считая это одним из последствий украинской трудовой миграции.

Среди других последствий — отток лучших мозгов и талантов и опустение страны, которой и без того не хватает населения. В прогнозе на 2050 год ООН опасается, что население Украины сократится на 18%, и от нынешних 44 миллионов останется только 36.

Как заключает автор статьи, Чехия занимает второе место после Польши по привлекательности для украинцев. Количество выданных им чешских трудовых карт постоянно увеличивается, и в прошлом году выросло до 14 тысяч. Чехия, Польша и Словакия предлагают почти одинаковые зарплаты, и хотя они ниже, чем в Германии или Скандинавии, но всё равно более привлекательны, чем средние украинские.