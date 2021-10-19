TVE: венесуэльская оппозиция уверена, что экстрадированный в США Сааб раскроет секреты Мадуро

Предприниматель колумбийского происхождения Алекс Сааб, который в своё время занимался международной торговлей Венесуэлы, а недавно был экстрадирован из Кабо-Верде в США, в течение многих лет находился в Каракасе на привилегированном положении и был посвящён во многие секреты венесуэльских властей, передаёт TVE. Теперь венесуэльская оппозиция надеется, что, оказавшись в руках американского правосудия, он раскроет степень коррумпированности президента Николаса Мадуро.

Перед судом Майами предстал колумбийский предприниматель Алекс Сааб, который занимался международной торговлей Венесуэлы и которого Вашингтон обвиняет в отмывании денег и коррупции, в том числе в присвоении государственных средств в пользу членов правительства Венесуэлы.



Сааб был экстрадирован из Кабо-Верде, где находился под стражей в течение одного года. Венесуэла обвинили Соединённые Штаты в похищении и прервала диалог с оппозицией.



Для Вашингтона он — подставное лицо Мадуро, для Каракаса — спаситель родины. Официально колумбиец Алекс Сааб был человеком, который закупал продовольствие и медикаменты для Венесуэлы в обход санкций.



Он совершал поездки по дипломатическому паспорту, а Венесуэла включила его в комиссию, которая до вчерашнего дня вела переговоры в Мексике.



НИКОЛАС МАДУРО, президент Венесуэлы: Правительство Соединённых Штатов знало, что, похитив Алекса Сааба, члена комиссии по переговорам в Мексике, оно наносит смертельный удар по диалогу и переговорам.



Иран — страна, которую он посещал предположительно для переговоров по обмену нефти на медикаменты, — назвала случившееся бандитизмом.



ЛЕОПОЛЬДО ЛОПЕС, венесуэльский оппозиционер: Очень чётким образом будет раскрыта степень коррумпированности Николаса Мадуро.



С точки зрения оппозиции, США заполучили человека, который наживался на страданиях венесуэльцев и который сейчас может рассказать о том, как функционирует экономика выживания боливарианской революции.



Однако супруга Сааба, находясь в Каракасе в окружении сочувствующих ей чавистов, зачитала обращение предпринимателя.



КАМИЛЛА ФАБРИ, супруга Сааба: Хочу ясно дать понять, что не собираюсь сотрудничать с Соединёнными Штатами.



ГОЛОС ДИКТОРА: Со стороны Колумбии — Алекс Сааб.



Алекс Сааб уже в течение десятилетия находится на привилегированном положении и знает секреты Каракаса. Свой первый крупный контракт он подписывал в присутствии президентов. Речь тогда шла о тысячах дешёвых домов для процветающей Венесуэлы времён Уго Чавеса.



Дата выхода в эфир 18 октября 2021 года.