El Periódico: в Мадриде сочли «позитивными» переговоры правительства и оппозиции Венесуэлы

Правительство Испании позитивно оценило переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы, успехи которых также приветствовали президент Николас Мадуро и лидер оппозиции Хуан Гуаидо, пишет El Periódico. Как отмечает издание, в ходе переговоров в Мексике стороны заложили основу для поиска «политического решения внутреннего конфликта в Венесуэле».

Представители правительства президента Николаса Мадуро и оппозиции во главе с Хуаном Гуаидо на переговорах в Мексике заложили основу для поиска «политического решения внутреннего конфликта в Венесуэле», сообщает El Periódico.

Как напоминает издание, переговоры в Мехико стали четвёртой попыткой представителей правительства и оппозиции страны, где за последние пять лет значительно ухудшилась экономическая и социальная ситуация, политического диалога с 2016 года.

Делегации во главе с Херардо Блайдом из оппозиционного альянса Plataforma Unitaria и председателем парламента Венесуэлы Хорхе Родригесом обсудили политические права для венесуэльцев, прозрачные выборы, верховенство закона, защиту «национальной и социальной экономики», отмену международных санкций и возвращение конфискованных с 2019 года активов. Стороны при посредничестве Норвегии подписали меморандум о взаимопонимании и подтвердили приверженность диалогу, призванному «гарантировать будущее и счастье венесуэльского народа».

«Мы приветствуем подписание меморандума о взаимопонимании между правительством Боливарианской Республики Венесуэла и альянсом Plataforma Unitaria», — написал Мадуро в Twitter, поблагодарив Мексику и Норвегию за сотрудничество.

Переговоры также приветствовал и Гуаидо. «Для нашей страны и нашего народа переговорный процесс, начатый сегодня, означает возможность того, что посредством Всеобъемлющего соглашения мы сможем достичь решения катастрофы и восстановить демократию в Венесуэле. Это наша основная цель», — отметил лидер оппозиции на своей страничке в Twitter.

Тем не менее Гуаидо, которого признали президентом Венесуэлы более 50 стран, предупредил, что, если правительство Мадуро вновь попытается обойти соглашение, «конфликт будет усугубляться, а давление усиливаться». Политик подчеркнул, что в оппозиции прекрасно понимают, что имеют дело с «диктатурой, на что указывает даже Международный уголовный суд», однако также там осознают срочность поиска решения кризиса в стране.

Как отмечает El Periódico, «позитивно» оценило переговоры и правительство Испании. Министр иностранных дел и международного сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес полностью поддержал процесс переговоров и диалога в Венесуэле. Испанское правительство подтвердило приверженность поиску «политического решения на основе переговоров под руководством самих венесуэльцев при международном посредничестве, ведущему к достоверным, инклюзивным и прозрачным выборам».