Samnytt: воруют каждый день — шведские аптеки столкнулись с волной краж

21:59
В Москве произошёл конфликт со стрельбой, злоумышленник скрылся
В Москве произошёл конфликт со стрельбой, пострадал один человек. По имеющимся данным, злоумышленник выстрелил в мужчину и скрылся.
21:55
Ротенберг — о поражении СКА от ЦСКА: команды играли с огоньком
Главный тренер петербургского СКА высказался о поражении от московского ЦСКА в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
21:46
Посол США в Будапеште заявил, что обеспокоен тесными связями Венгрии с Россией
США обеспокоены тем, что Венгрия поддерживает тесные связи с Россией, заявил американский посол в Будапеште Дэвид Прессман.
21:46
Борисов: Путин одобрил все идеи «Роскосмоса» по созданию отечественной орбитальной станции
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что российский лидер Владимир Путин одобрил все предложения «Роскосмоса» по созданию отечественной орбитальной станции.
21:44
Фёдоров одержал сотую победу в КХЛ на посту тренера
Главный тренер столичного ЦСКА Сергей Фёдоров установил очередное достижение в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
21:37
В ЯНАО выдали 900 жилищных сертификатов с начала года
В Ямало-Ненецком автономном округе выдали 908 жилищных сертификатов с начала 2023 года с помощью федеральных и региональных программ.
21:36
Юрист Феттер рассказала о тонкостях вступления в наследство с долгами умершего
Юрист в сфере семейного и наследственного права Лариса Феттер рассказала, какие могут быть особенности вступления в наследство, если у покойного были долги.
21:34
Александр Балуев рассказал о своём персонаже в фильме «Вызов»
Актёр Александр Балуев рассказал подробности о своём персонаже в фильме «Вызов». В этой картине артист сыграл главу «Роскосмоса».
21:33
В Тюменской области ожидается мокрый снег и усиление ветра до 18 м/с
В ближайшие дни в Тюменской области ожидается резкое похолодание и снег.
21:33
Всероссийская ярмарка вакансий состоится в Удмуртии 14–15 апреля
Первый этап Всероссийской ярмарки «Работа России. Время возможностей» состоится в Удмуртии 14–15 апреля.
21:33
В Свердловской области предупредили о заморозках до -16 °С
В ночь на пятницу, 14 апреля, в Свердловской области ожидаются заморозки до -16 °С.
21:31
Оператор Фирстов получил премию «Белый квадрат»
Оператор Денис Фирстов удостоен премии «Белый квадрат» за лучшую работу в полнометражном игровом фильме 2022 года — триллере «Казнь».
21:31
В Выборге спасли истощённого тюленёнка
Жители Выборга обратились в «Фонд друзей балтийской нерпы» из-за истощённого тюленёнка, который не мог выбраться на берег из-за толпы людей.
21:31
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов, которая ожидается с 13 по 20 апреля.
21:30
В Башкирии построят два предприятия по обращению с ТКО
В Башкирии до конца 2025 года планируют построить два объекта обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
21:30
Сальдо анонсировал строительство газопровода из Крыма в Херсонскую область летом
Завершение строительства газопровода из Крыма в Херсонскую область ожидается летом 2023 года.
21:27
Моравецкий: Польша желает производить боеприпасы с обеднённым ураном для танков Abrams
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что власти Польши постараются разместить в стране производство боеприпасов с обеднённым ураном для американских танков Abrams.
21:23
ЦСКА и «Ак Барс» сыграют два первых матча финала Кубка Гагарина в Казани 17 и 19 апреля
Стало известно, где пройдут первые матчи финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским ЦСКА и казанским «Ак Барсом».
21:20
«Ак Барс» и ЦСКА второй раз в истории разыграют Кубок Гагарина
Казанский «Ак Барс» и московский ЦСКА во второй раз в истории встретятся в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
21:19
ЦСКА в пятый раз подряд вышел в финал плей-офф КХЛ
Московский ЦСКА переиграл на своём льду петербургский СКА в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
21:18
Глава МО Украины Резников попросил у Испании больше помощи и поставок зенитных систем
Украинский министр обороны Алексей Резников просит Испанию поставить Украине дополнительную помощь, в том числе зенитные системы.
21:18
22 сейва Рейдеборна помогли ЦСКА обыграть СКА и выйти в финал плей-офф КХЛ
Московский ЦСКА нанёс поражение на своём льду петербургскому СКА в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
21:10
Стахановский вагоностроительный завод в ЛНР запустят в этом году
Стахановский вагоностроительный завод, расположенный в Стаханове (ЛНР), будет запущен в этом году.
21:05
Путин отметил госнаградами корреспондентов RT Филатова и Горшенина
Президент России Владимир Путин наградил военного корреспондента RT Андрея Филатова орденом Мужества за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга.
21:02
Депутат Драпеко рассказала о ситуации с иностранным кино в России
Заслуженная артистка РСФСР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала ситуацию с иностранными фильмами.
21:01
В Москве нарастили производство лекарств в 2023 году
В январе — феврале 2023 года в Москве выпустили на 51,6% больше лекарственных средств и материалов, чем годом ранее, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
21:01
Во флагманских медцентрах Москвы установили 3500 единиц нового оборудования
Во флагманских медицинских центрах ГКБ имени В.В. Вересаева и НИИ СП имени Н.В. Склифосовского установили 3500 единиц нового оборудования, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
21:00
Исследование: в январе — марте россияне чаще всего покупали автомобили с пробегом
В январе — марте 2023 года россияне чаще всего приобретали подержанные автомобили. Машины с пробегом выбрали 95% покупателей.
21:00
В Подмосковье испекут 1,5 млн куличей к Пасхе
В Московской области испекут около 1,5 млн куличей к Пасхе, заявил зампред регионального правительства Георгий Филимонов.
20:59
Гериатр Ткачёва посоветовала не заниматься самолечением при высоком пульсе
Главный внештатный специалист, гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва заявила, что пожилым людям при высоком пульсе не стоит заниматься самолечением и пить тонизирующие напитки.
20:54
Исследование: стоимость пасхального стола в 2023 году составит 822 рубля
Стоимость пасхального стола в 2023 году составит около 822 рублей, подсчитали аналитики магазина Metro. В набор входят кулич, яйца, творожная пасха и кагор.
20:50
Экс-разведчик Риттер: Зеленский из-за своего поведения опасен для всего мира
Украинский президент Владимир Зеленский угрожает безопасности всего мира, считает экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. По его мнению, амбиции политика по поводу Крыма говорят о том, что он «выжил из ума».
20:50
Министр Чечни Дудаев назвал попыткой провокации кадры казни военного ВСУ
Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал попыткой провокации опубликованные в интернете кадры казни военного Вооружённых сил Украины.
20:50
Бекбулатов оспорил санкции WADA и выступит на борцовском турнире
Чемпиона Европы Ильяса Бекбулатова из Узбекистана допустили до участия в международных соревнованиях по борьбе.
20:39
МИД рекомендует россиянам быть осторожными при поездках в недружественные России страны
Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам быть особенно осторожными во время планирования поездок в недружественные для Москвы страны.
20:36
Рианчо: Карпину нужно уходить из «Ростова» для завоевания трофеев
Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо оценил работу наставника «Ростова» Валерия Карпина в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.
20:26
Президент Путин присвоил звание Героя России космонавту Петру Дуброву
Российский президент Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Петру Дуброву.
20:20
Коростелёв рассказал о желании быть универсалом, а не спринтером
Российский лыжник Савелий Коростелёв объяснил, почему хочет быть универсалом, а не спринтером.
20:15
Коростелёв: Клебо не «халявщик», он пользуется своими сильными сторонами
Чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв высказался об успехах пятикратного победителя Игр по лыжным гонкам Йоханнеса Клебо.
20:13
Телеведущий Иван Ургант заявил, что вернётся в эфир Первого канала
Телеведущий Иван Ургант, пришедший на премьеру фильма «Вызов», заявил РИА Новости, что вернётся в эфир Первого канала.
20:13
Вице-премьер России Хуснуллин заявил, что его никак не интересуют санкции США
Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин заявил, что его никак не интересуют санкции Соединённых Штатов в отношении него.
20:02
Российский Су-27 сопроводил самолёт ВМС Германии над Балтийским морем
Минобороны России заявило, что 12 апреля над Балтийским морем была обнаружена приближающаяся к границе воздушная цель, для её опознавания и недопущения нарушения госграницы был поднят Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил ЗВО.
20:00
Сперцян: об интересе европейских клубов ничего не знаю
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал информацию, что он может покинуть краснодарский клуб в летнее трансферное окно.
19:56
Жулин: Худайбердиева и Базин работают над новой программой
Александр Жулин, тренер Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина, рассказал о тренировочном процессе чемпионов России по фигурному катанию в танцах на льду.
19:56
Глава Пентагона и премьер Украины обсудили поставки Киеву систем ПВО и подготовку военных
Глава Пентагона Ллойд Остин и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудили поставки Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО) и подготовку украинских военных.
19:50
В Словакии обнаружили повышенное содержание пестицидов в украинской пшенице
В украинском зерне, которое следует транзитом через Словакию, нашли повышенное содержание пестицидов, сообщил словацкий министр сельского хозяйства Самуэл Влчан.
19:49
Шеф-повар Белькович посоветовал использовать для пасхальных яиц натуральные красители
Шеф-повар Александр Белькович заявил, что для окрашивания пасхальных яиц подойдут такие натуральные красители, как свёкла, черника, кожура репчатого лука, молотый кофе, чай каркаде, куркума и морковь.
19:48
Космонавт Борисенко рассказал, что его больше всего удивило на орбите
Лётчик-космонавт Андрей Борисенко заявил, что больше всего на орбите его поразил вид Земли.
19:48
В Удмуртии подсчитали стоимость пасхального кулича
Удмуртстат подсчитал стоимость пасхального кулича. Приготовленное по классическому рецепту блюдо обойдётся в среднем в 115 рублей, что на 5% ниже, чем годом ранее.
19:47
Диетолог Разарёнова посоветовала не есть сладости перед сном
Врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разарёнова посоветовала воздержаться от ряда продуктов перед сном. По её словам, в ночное время ЖКТ должен отдыхать.