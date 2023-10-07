JF: Украину ждёт поражение уже зимой — но конфликт России с Западом продолжится

Украина переживает «коллапс» во всех сферах, и если страна лишится военной помощи, она потерпит поражение от России уже зимой, полагает бывший британский дипломат и экс-сотрудник МИ6 Алистер Крук. Как заявил Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, противостояние России с Западом и НАТО, вместе с тем, будет продолжаться и дальше, пусть оно и не обязательно будет протекать в виде военных действий.

Но разве Украина не стоит на грани коллапса в экономическом, демографическом и военном отношениях, Алистер?

АЛИСТЕР КРУК, бывший британский дипломат, экс-сотрудник МИ6: Стоит. А что до того, о чём вы только что говорили — я очень солидарен с тем, чего сейчас пытаются добиться (в США. — ИноТВ) в этом смысле. Государственный долг США сейчас прибавляет почти триллион в месяц, цифры просто невероятные. А ведь полный крах в Штатах нам не нужен, поэтому попытка найти способ как-то справиться с ситуацией, а не просто одобрять все эти расходы месяц за месяцем и год за годом... Ведь каждый год всё те же расходы, и они всё время растут, никогда не сокращаясь. Продолжаться вечно это не может, потому что в противном случае произойдёт нечто чрезвычайное, и затронет оно не только Украину, но и Европу. Так что эта проблема, с которой вам в Штатах сейчас приходиться разбираться, действительно имеет большое значение, это вопрос непростой и немаловажный.





Что же касается Украины — да, я считаю, что всё обстоит именно так. По швам там сейчас расходится одновременно всё, тем или иным путём: у страны заканчивается оружие, заканчивается живая сила, у неё нет нужной для зимних условий техники, и она теперь пытается предпринимать атаки силами пехоты. Представьте только, что будет дней через десять, когда начнутся дожди, и повсюду будет грязь или снег; как отправлять пехоту в атаку на снегу? Как отправлять солдат пешим ходом преодолевать через топкие от грязи поля? Сейчас они ещё могут пытаться бежать, но потом, по снегу или грязи уже не побегаешь.





Плюс есть ещё вопрос денег — что будет, если военным перестанут платить. Они ведь уже в большом количестве дезертируют — число случаев дезертирства просто огромное.





В общем, всё действительно трещит по швам в самом широком смысле, и если не будет денег, то нынешний этап — и я всегда разделяю здесь понятия — нынешний этап войны, как мне кажется, подойдёт к концу этой зимой. Ну а более масштабная война, которая идёт между Западом и НАТО с одной стороны и Россией с другой — конфликт, который в будущем, возможно, будет вестись не военными средствами, — будет ещё какое-то время продолжаться, я в этом уверен.

Дата выхода в эфир 05 октября 2023 года.