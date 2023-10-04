Жители России в 2022 году выглядят счастливее, чем 20 лет назад, констатировал по итогам поездки в страну французский карикатурист и автор комикса «О чём думают русские» Николя Уайлд. Несмотря на свою нелюбовь к Западу и НАТО, россияне добродушно настроены к европейцам и даже жалеют их, отмечает художник в интервью Le Huffington Post.

Французский карикатурист Николя Уайлд побывал летом 2022 года в России и создал по итогам поездки комикс «О чем думают русские». В интервью Le Huffington Post художник поделился своими впечатлениями от путешествия.



По его словам, люди на улицах российских городов выглядели счастливее, чем 20 лет назад, когда Уайлд впервые посетил страну. Большинство россиян охотно шли на контакт и были настроены дружелюбно. Многие оказались франкофилами, но восхищались, скорее, Францией прошлого, а не современным положением страны.

В поезде из Санкт-Петербурга в Москву Уайлд встретил одну из таких семей. При этом оказалось, что девочка в этой семье проходит военную подготовку. Благодаря ей француз узнал о международном детском лагере «Артек» в Крыму. «Тогда я понял, что Путин вкладывает значительные средства в этот регион, чтобы сделать его образцовым и заслуживающим того, чтобы быть российским», — отмечает художник.

Некоторые россияне в разговоре с карикатуристом обвиняли сегодняшний Париж в двойных стандартах: он поддержал санкции против России, но не высказывался за санкции в отношении США после вторжения в Ирак. Кроме того, среди русских Уайлду нередко попадались те, кто был враждебно настроен по отношению к Западу и НАТО. Однако и они не переносили своё отношение на иностранца.

Встреченные карикатуристом в России выходцы с Украины, по его словам, указывали на разницу между пророссийскими настроениями восточных областей этой страны и проевропейскими убеждениями западных. Среди причин конфликта они называли «оранжевую революцию» 2004 года.

Уайлд также признался, что россияне часто жалели его и грустили, что он замёрзнет на родине без российского газа.