Вести: на Украине предложили запретить импорт книг из России и Белоруссии

Общественный активист Тарас Шамайда сообщил, что в Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект №7459, призванный запретить ввоз книг из России и Белоруссии. Как пишут «Вести», активист уверен, что принятие данного законопроекта «защитит украинское книгоиздание и книгораспространение от разрушительного влияния России и даст мощный импульс для развития самодостаточного украинского книжного рынка».
В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект №7459, призванный запретить ввоз книг из России и Белоруссии. Как пишут «Вести», об этом сообщил общественный активист Тарас Шамайда на своей странице в социальных сетях. Согласно законопроекту, с 1 января 2023 года книги должны издаваться на украинском языке, языках коренных народов Украины и стран Евросоюза.
«На других языках, в частности на русском, могут издаваться и ввозиться только оригинальные произведения. Переводы же должны распространяться на украинском, или уже упомянутых языках ЕС, или на крымско-татарском языке», — отмечает активист.
Законопроект разработан в сотрудничестве издателей, книгораспространителей, общественной среды, депутатов и органов исполнительной власти. Его соавторами являются в том числе спикер Верховной рады Руслан Стефанчук и его заместители.
«Принятие этого закона, а также принятие во втором чтении законопроекта о поддержке книжных магазинов и издательств должно защитить украинское книгоиздание и книгораспространение от разрушительного влияния России, дать мощный импульс для послевоенного развития самодостаточного украинского книжного рынка», — считает Шамайда.
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