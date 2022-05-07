CBS News: «у меня есть свидетель» — экс-глава Пентагона объяснил, почему решил рассказать о предложении Трампа нанести ракетный удар по Мексике

Бывший американский лидер Дональд Трамп в частной беседе предлагал нанести секретный ракетный удар по соседней Мексике, чтобы таким образом заняться местными наркокартелями, заявил в интервью CBS News экс-министр обороны США Марк Эспер. Как пояснил бывший глава Пентагона, историю об этом частном разговоре с Трампом он решил рассказать после того, как узнал, что у этой беседы есть как минимум один свидетель.

Теперь поподробнее о нашем интервью с бывшим министром обороны Марком Эспером касательно его новой книги «Священная клятва». В программе 60 Minutes, которая выйдет в это воскресенье, Эспер рассказывает, как президент Трамп предлагал нанести секретный ракетный удар по соседней стране.



МАРК ЭСПЕР, бывший министр обороны США: Как минимум пару раз президент отводил меня в сторонку и предлагал: может быть, нам следует поручить американской армии запустить ракеты в Мексику.



НОРА О’ДОННЕЛЛ, ведущая CBS News: Запустить ракеты в Мексику с какой целью?



МАРК ЭСПЕР: Он говорил: «Чтобы заняться картелями». У нас были частные беседы, в ходе которых я говорил: «Господин президент, я понимаю ваш мотив». Ведь он был серьёзно настроен заняться вопросом наркотиков в Америке. Я это понимаю. Мы все это понимаем. Но мне приходилось ему объяснять, что мы не можем этого сделать, что это стало бы нарушением международного права, что это стало ужасом для наших соседей на юге. Это ударило бы по нам множеством способов. И почему бы нам вместо этого не сделать вот так?



НОРА О’ДОННЕЛЛ: Вы вежливо выразили своё несогласие с этой идеей. А президент Трамп действительно сказал: «Никто не узнает, что это были мы?»



МАРК ЭСПЕР: Да. Да, он так сказал. И я просто подумал, что это нереально, поскольку, разумеется, это были бы мы. Я не горел желанием рассказывать эту историю, потому что я думал, что люди в это не поверят и посчитают, что я просто это выдумал, а те, кто входит в окружение Трампа, подвергнут это сомнению.



А затем после выборов в 2020 году я ужинал с одним коллегой из числа членов правительства, и он мне сказал: «А помнишь то время, когда президент Трамп предлагал тебе запустить ракеты по Мексике?» Я говорю ему: «Ты это слышал?». А он: «О, да, я не мог в это поверить. Я не мог поверить в то, как тебе удалось отговорить его от этого». И в тот момент я понял, что мне нужно написать об этой истории, поскольку у меня есть как минимум один свидетель, который подтвердит, что это действительно происходило.



Канал CBS News обратился к президенту Трампу за комментариями. В своём заявлении он сказал нам: «Никаких комментариев». Новые детали интервью с бывшим министром обороны Марком Эспером вы сможете посмотреть в воскресенье вечером в программе 60 Minutes.



Дата публикации 07 мая 2022 года.