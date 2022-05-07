Guardian: никто не узнает, что это были мы — экс-глава Пентагона рассказал, как Трамп предлагал ударить ракетами по Мексике

В своих новых мемуарах бывший министр обороны США Дональда Трампа Марк Эспер рассказал, как экс-президент предлагал ударить ракетами по мексиканским нарколабораториям, а потом отрицать причастность Вашингтона к обстрелам, пишет The Guardian. Кроме того, по версии Эспера, Трамп также предлагал стрелять в людей, протестующих из-за смерти Джорджа Флойда, а также называл «ничтожествами» своих соратников, выступивших против этой идеи.

Жарким летом 2020 года, когда экс-президент США Дональд Трамп не смог реализовать своё желание и жестоко подавить протесты, связанные со смертью Джорджа Флойда от рук полицейского, он обозвал своего вице-президента Майка Пенса и ряд своих высокопоставленных советников «ничтожествами», пишет The Guardian.

Второй министр обороны Трампа Марк Эспер подробно описал то, как гневался Трамп, в своей новой книге под названием «Нерушимая клятва: мемуары министра обороны в необычайные времена», которая выйдет на следующей неделе.

В частности, он вспоминает, что на фоне протестов президент в ходе встречи со своими советниками задал странный вопрос: «А вы не можете просто начать по ним стрелять? Просто стреляйте им по ногам или что-то типа этого». Как отмечает газета, об этом эпизоде уже было известно, однако, по версии Эспера, при этом разговоре присутствовал и Майк Пенс.

Кроме того, по словам экс-министра обороны, Трамп однажды предложил запустить «ракеты в Мексику, чтобы уничтожить нарколаборатории».

Эспер вспоминает, что Трамп заявил, что «никто не узнает, что это были мы», так как он просто собирался отрицать свою причастность к обстрелам. По словам Эспера, он бы мог воспринять такие слова как шутку, однако во взгляде президента читалось, что он настроен весьма серьёзно.

Экс-министр также утверждает, что он возражал против ряда идей президента и его помощников, включая советника Стивена Миллера, который настаивал на том, что США должны отправить на мексиканскую границу четверть миллиона солдат.

По версии Эспера, Миллер также предложил отрубить голову лидеру «Исламского государства»* Абу Бакру аль-Багдади, которого ранее ликвидировали США, «обмакнуть её в свиную кровь и выставить на обозрение в качестве предупреждения другим террористам». В ответ Эспер якобы напомнил Миллеру, что подобные действия были бы «военным преступлением». Что же касается Миллера, то в интервью The New York Times он заявил, что подобного эпизода никогда не было и обозвал Эспера «придурком».

Бывший глава Пентагона не сдерживал себя в выражениях, описывая, как, по его словам, отреагировал Трамп, когда ему сказали, что генерал Марк Милли не имеет права пустить в ход части Армии США или Национальной гвардии против протестующих.

«Вы ничтожества! — возмущался, если верить Эсперу, Трамп. — Чёртовы ничтожества!»

По словам экс-министра, «истерика» Трампа коснулась также и его вице-президента Пенса.

«Он снова повторил грязные оскорбления, и на этот раз злоба его была направлена и на вице-президента, который с каменным лицом спокойно сидел в кресле в дальнем конце кабинета, ближе к Розарию. Я раньше никогда не видел, чтобы он кричал на вице-президента, так что это по-настоящему привлекло моё внимание», — отметил Эспер.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.