Times: репутация Секретной службы США страдает от пьянства, разгильдяйства и «культуры братанов»

Агенты Секретной службы США неоднократно становились участниками скандалов и позорили своё ведомство, пишет The Times со ссылкой на новую книгу Кэрол Леонниг. По её словам, охранники американского президента нанимали проституток при выполнении служебного задания, устраивали попойки и неоднократно упускали пробравшихся на территорию Белого дома нарушителей.

Когда в 2012 году в Картахене дюжину сотрудников Секретной службы США застали с проститутками, у агентства возникла проблема. Оскандалившиеся американцы находились в Колумбии и готовились к визиту президента Обамы. Их с позором отправили домой, а ведомству пришлось начать восстанавливать свою репутацию.

Но на этом провалы Секретной службы не закончились. Два года спустя после колумбийского инцидента вооружённый ножом мужчина проник в Белый дом, миновав восьмерых агентов. В 2017-м ещё один нарушитель блуждал рядом с резиденцией американского президента в течение 17 минут, прежде чем его обнаружила охрана, пишет The Times.

В новой книге Zero Fail: the Rise and Fall of the Secret Service утверждается, что агентство всё ещё испытывает трудности после многих лет недофинансирования и «культуры братанов», которая способствовала скандалам с сексом и пьянством. Его работа очень далека от девиза «достойные доверия и уверенности», считает автор произведения Кэрол Леонниг, получившая Пулицеровскую премию за освещение «неразберихи в Картахене».

«У всех сложилось представление, что агенты Секретной службы — это сдержанные парни, соблюдающие строгую диету, прошедшие идеальную подготовку и, конечно же, отличающиеся своей моральной стойкостью, — говорит 55-летняя журналистка. — А в Картахене мы увидели, как дюжина агентов была отправлена домой и попала под следствие за то, что они привели проституток в свою комнату».

В 2013 году Джулия Пирсон стала первой женщиной, которая возглавила Секретную службу. Она поставила перед собой задачу улучшить её имидж, но продержалась на своём месте менее полутора лет, отчасти из-за вторжения в Белый дом Омара Гонсалеса. Леонниг подробно описывает 11 ошибок, которые позволили ветерану войны в Ираке пройти через парадную дверь. В частности, нарушителю помогло то, что дежуривший у входа кинолог пропустил оповещение по рации, так как он разговаривал по телефону, а его пёс «отдыхал».

Обама незадолго до происшествия покинул здание, поэтому в Белом доме царила непринужденная атмосфера. Некоторые агенты выключили свои рации, а система оповещения сотрудников службы безопасности была деактивирована после серии ложных срабатываний, отмечает издание.

По словам The Times, подобный длинный перечень ошибок был допущен и в 2017 году, когда Джонатан Тран перепрыгнул через забор, чтобы передать президенту Трампу письмо о российских хакерах. Датчик обнаружил его в 23:20, но агент, прибывший на место происшествия, не разглядел мужчину в темноте.

Активируемое движением освещение не сработало, а другие датчики оказались опять отключены из-за раздражающих ложных срабатываний. Трану удалось обойти 15 сотрудников Службы безопасности, прежде чем его поймали при попытке открыть дверь, ведущую в резиденцию президента.

«Датчики, камеры, сигнализация [и] радио не работали. Эти 18 акров должны быть самыми безопасными в мире, и у них (Службы безопасности США. — ИноТВ) не оказалось денег, чтобы починить оборудование», — недоумевает Леонниг.

Она утверждает, что ресурсы были ограничены, так как агентам пришлось платить сверхурочно за охрану 41 члена семьи Трампа и администрации. Президент выбрал свой нью-йоркский небоскрёб в качестве личной резиденции и потребовал круглосуточной защиты, хотя за 2017 год наведывался туда всего три раза. Кроме того, он проводил многие выходные на поле для гольфа, где его безопасность обеспечивали 70 сотрудников Секретной службы.

Автор книги приходит к выводу, что служба оказалась «опасно рассредоточенной». Ведь теперь в её обязанности входит расследование финансовых преступлений, помощь в предотвращении возможных стрельб в школах и поиск пропавших без вести детей.

И всё же в этом месяце наметился определённый прогресс. Начались работы по благоустройству территории к югу от Белого дома. Сообщалось, что Трампы откладывали это дело, потому что не хотели, чтобы их беспокоили. В результате это неудобство досталось президенту Байдену, заключает The Times.