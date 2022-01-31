DT: соответствует настроению читателей — в Великобритании подскочили продажи произведений Достоевского

С 2016 года в Великобритании на 177% возросли продажи произведений русского писателя Фёдора Достоевского, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на издательство Penguin Classics. По мнению сотрудников издательства и экспертов, некоторые британцы с пессимистичными взглядами на жизнь нашли в нём «пророка».

Фёдор Достоевский однажды написал о «наслаждении отчаяния» и, как показывают продажи книг русского писателя в Великобритании, похоже, эта идея всё больше находит отклик у британцев, сообщает The Daily Telegraph.

По данным издательства Penguin Classics, продажи произведений Достоевского, таких как «Преступление и наказание» и «Записки из подполья», за последние пять лет выросли в четыре раза. Это позволило писателю подняться почти с 40-го места на 4-е в списке наиболее популярных авторов классической литературы.

В частности, с 2016 года продажи «Преступления и наказания» выросли на 450%, продажи «Записок из подполья» — на 400%, а «Бесов» — на 350%. В 2017 — 2018 годах Достоевский вошёл в топ-30 наиболее продаваемых классиков, в 2019 — 2020 годах — в топ-20, а сейчас попал в первую десятку, заняв четвёртую строчку.

Рост продаж книг русского писателя опередил продажи произведений других классиков, в том числе популярных британских авторов, таких как Ивлин Во, Чарльз Диккенс и Джейн Остин.

Хотя столь «внезапный ажиотаж на мрачность и нигилизм» Достоевского издательство называет «загадочным», эксперты предполагают, что некоторые британцы, разделяющие пессимистичные взгляды, нашли в нём «пророка».

По словам редакционного директора Penguin Classics Джесса Харрисона, ему всегда интересно наблюдать за ростом или падением популярности классиков, так как изменение спроса на их произведения зачастую отражает современные тенденции. Так, за последние два года весьма объяснимо выросли продажи «Чумы» французского писателя Альбера Камю или «1984» британского писателя Джорджа Оруэлла — после избрания бывшего президента США Дональда Трампа.

«В других случаях это кажется довольно загадочным: почему древний философ или русский романист XIX века вдруг снова оказались на вершине читательских стопок? Но это показывает, почему эти книги являются классикой. Спустя десятилетия или столетия они по-прежнему остаются тем, что хотят читать люди, и они так же живы и важны для нашей культуры, как и прежде», — заявил Харрисон.

Сотрудники Penguin Classics полагают, что сейчас произведения Достоевского очень хорошо соответствуют настроению читателей, благодаря чему продажи книг автора в Великобритании выросли на 177% с 2016 года.

«Я думаю, что привлекательность заключается в том, что взгляд Достоевского на человеческую природу сейчас кажется более понятным: мы иррациональны, эгоистичны и саморазрушительны. Мы злимся, жаждем свободы, даже если она наносит нам ущерб, и наши порочные импульсы лежат в основе цивилизации», — отмечает автор литературной биографии «Грешник и святой» Кевин Бирмингем.

По его мнению, поклонников творчества русского классика не удивляют глобальные события последних лет. «Это всё по-достоевски», — приводит The Daily Telegraph слова Бирмингема.