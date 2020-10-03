Le Point: в новой книге Депардье продолжает идти против тенденций современной эпохи

На следующей неделе в свет выходит новая книга Жерара Депардье под названием «Другое» (Ailleurs), где в форме поэтической прогулки по его воспоминаниям отражается личный духовный поиск как залог свободы и мудрости. При этом он зачастую идёт против тенденций современной эпохи, отмечает Le Point. О работе над книгой и о своём отношении к нынешним реалиям Депардье рассказал в интервью этому французскому изданию накануне премьеры.

Премьера новой книги Жерара Депардье «Другое» (Ailleurs) состоится уже на следующей неделе. «Это зачастую поэтическая прогулка по его воспоминаниям и путешествия на край света, личный духовный поиск, который становится залогом свободы. И мудрости», — пишет Le Point. Мудрость Депардье, в частности, заключается и в том, что этот человек, который «обязан своим существованием неудачному аборту», сохранил благожелательный взгляд на мир, подчёркивается в статье.



Однако не стоит ждать, что Депардье стал писателем в категории «личное развитие», отмечает Le Point: «Он зачастую идёт против тенденций современной эпохи: мигранты, зелёные, ислам, постоянное недовольство. Он упоминает Уэльбека, Камю и Толстого, а также своих родителей». Всё это узнал корреспондент французского издания после того, как на протяжении двух с половиной часов беседовал с человеком, который является «гордостью Франции».



Интервью проходило в парижской квартире Депардье рано утром, поясняется в статье. При этом первое, что бросилось в глаза корреспонденту, — это заваленный книгами письменный стол: «Депардье очень много читает. Мало что ускользает от него. В нынешнее время коллективных сомнений, когда всё дрожит, стоит прислушаться к этому великану. Депардье — наш великий актёр и поэтому несёт в себе часть французского духа. Даже, можно сказать, французской души: она ведь существует, как и столь любимая им русская».

«Когда я нахожусь в изоляции, я чахну, как цветок», — говорится в новой книге Депардье. Однако он рассказал, что написал её ещё до того момента, как все оказались в изоляции из-за пандемии коронавируса. В то же время, по мнению актёра, Франция и до начала карантина «уже была в изоляции, хоть и не понимала этого», а после того, как разразилась пандемия, находящиеся у власти политики просто не понимали, что делать. «Я всегда ненавидел политиков, потому что терпеть не могу, когда меня кто-то опекает», — признался Депардье в интервью Le Point.



В то же время он сказал, что не боится коронавируса и соблюдает определённые правила, чтобы оставаться в безопасности. Но считает, что власти принимают его сограждан «за детей», что приводит к негативным последствиям. В своей книге, темой которой является «неприятие заточения», Депардье описывает французов как «невротический и замкнутый в себе» народ, отмечает Le Point.



«Французы оторваны от своей истории. Они топчутся на месте. Это видно по выходящим сейчас романам», — заявил знаменитый актёр и писатель в интервью Le Point. Он также раститиковал тенденцию читать вместо романов книги по личному развитию, которая сейчас доминирует на Западе, и во Франции, в частности. «Нужно оставаться позитивным» — это идея фикс нашей эпохи, подчеркнул Депардье. По его мнению, из-за таких неверных приоритетов «вся Европа выпала из истории».



Из-за глобализации теряются культурные особенности и происходит «деконструкция творчества», подчёркивает Депардье: «Сельской Франции больше нет. Есть только люди, которые сидят взаперти перед другим окном — окном соцсетей». По его мнению, Франции давно пора лечиться от застарелых «болезней», и в первую очередь необходимо завязать с избыточным политиканством. Актёр уверен, что французам пора осознать современные реалии и научиться жить с теми, кто есть рядом.



Надо не изгонять и отвергать мигрантов, а попытаться их понять, пояснил Депардье: «Посчитайте, сколько французов среди мусорщиков и на стройках? Мигранты обычно просто хотят работать, учить язык, делиться. Как и все со времён кроманьонцев». И здесь он не боится выступать против сложившегося во Франции консенсуса по вопросу границ, который поддерживают широкие политические слои, от зелёных до Марин Ле Пен, отмечается в статье.



Депардье также признал, что не переносит зелёных, которых он даже назвал однажды «Гитлером добра», пишет Le Point. «Мне не нужны зелёные, чтобы подтирать задницу или сортировать мусор. Ещё в ребяческие годы я отбирал из мусора полезные вещи. Я не люблю зелёных, потому что мне не по душе их настрой. Это ещё одна политическая партия, которая печётся о вас, словно вы сами не знаете, что к природе следует относиться с уважением… Мы в курсе», — подчеркнул актёр в интервью Le Point.



Кроме того, Депардье раскритиковал американцев за то, что они утратили дух первопроходца, а вместо этого с головой ушли в интернет. «Посмотрите на придуманные ими социальные сети. У людей больше нет сдержанности. Они думают, как стадо. Нет ни одной собственной мысли», — заявил он в беседе с корреспондентом.



Актёр также рассказал, что любит практиковать разные языки мира, от Японии до Индии, даже если их не знает. «В конце я всегда начинаю понимать», — пояснил он. Секрет заключается в том, чтобы не анализировать каждое слово, а просто подражать местным жителям и имитировать звуки, уверен Депардье: «Я всегда имитирую. Когда я езжу в Японию, то слышу звуки и подражаю им. И на меня смотрят, как будто я говорю на языке… Если вы анализируете услышанный звук — то всё, вы его упустили. То же самое с языком. Русский я понимаю чуть лучше. Его просто учить. Скоро я его выучу».



Депардье также согласился с корреспондентом в том, что сам он уже «во многом» стал русским. «Ах, великая Россия! Меня восхищает, как Екатерина Великая завоевала Дон, землю лесов и металла… Путин был поражён тем, что я знаю эту историю. Как и Михаил Калашников. Он был просто невероятным человеком. По сравнению с ним Пикассо был просто скромным хористом. У Пикассо был гений, но Калашников создал оружие для защиты страны», — рассказал он в интервью Le Point.



Кроме того, актёр заверил, что Путин в личной беседе с ним заявил, что бывший президент Франции Жак Ширак — это «самый интересный человек», с которым ему довелось повстречаться, говорится в статье. «Он много учил меня геополитике. Но я сам не заговаривал с ним о политике. Это он направлял разговор на эти темы. Я сказал ему, что восхищаюсь Екатериной Великой… Путин любит говорить об истории и религии», — пояснил Депардье в беседе с корреспондентом.



Между тем, такая позиция сейчас — в меньшинстве, поскольку во Франции о России принято отзываться довольно плохо, отмечается в статье. «Все рассказывают ужасы о России… Управлять такой страной непросто. Когда Толстой решил освободить своих крепостных, они этого не хотели. Они бросались ему в ноги. Россия есть у Достоевского, Гоголя, Лермонтова. Нам это трудно понять… Это страна, где без конца дует ветер. И там есть всё! Литература, музыка, тоже популярная вещь», — пояснил Депардье в интервью Le Point.



Однако, по словам актёра, из-за погоды он не может долго находиться в России, как и в других зарубежных странах. «Я могу поехать в Алжир или в Объединённые Арабские Эмираты, потому что это проще. Я знаю нескольких человек в ОАЭ, но я там не останусь из-за жары. Как и в России. Путин сказал мне: «Ты не пробудешь здесь и полгода», — заключил Депардье в беседе с корреспондентом.