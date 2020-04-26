Депп, Джаггер, Депардье — CNEWS рассказал, какие звёзды самоизолировались во Франции

Хотя, как и обычные люди, звёзды не могут убежать от коронавируса, у последних есть куда больше опций для самоизоляции. Как сообщает CNEWS, сегодня в своих французских владениях от пандемии решили укрыться британский музыкант Мик Джаггер, голливудский актёр Джонни Депп и проживавший в последнее время в России Жерар Депардье.

Перед пандемией обычные люди и звёзды равны. Последним тоже приходится сидеть в самоизоляции. Примечательно, что этот период сразу несколько знаменитостей решили провести именно во Франции, пишет CNEWS.

Так, в качестве убежища от коронавируса вокалист The Rolling Stones Мик Джаггер избрал свой замок в долине Луары, который он приобрёл почти 40 лет назад. Изначально региональные СМИ заподозрили это из-за фото, которое было опубликовано музыкантом в Twitter 19 апреля и на котором можно было узнать внутренний интерьер замка. Затем информацию подтвердил близкий к Джаггеру источник, благодаря которому также стало известно, что жилец никуда не выходит, а еду ему доставляют.

— Mick Jagger (@MickJagger) April 19, 2020

Ещё одна звезда, решившая самоизолироваться во Франции, — Джонни Депп. Своим калифорнийским владениям голливудский актёр предпочёл виллу в коммуне Ле-План-де-ла-Тур в районе Лазурного берега. Как отмечает CNEWS, до этого Депп долгие годы пытался продать французскую виллу, которую купил ещё в 2001 году вместе со своей на тот момент возлюбленной, актрисой Ванессой Паради.

Во время самоизоляции Депп тоже времени не теряет и уже создал собственный аккаунт в Instagram.

Хотя Жерар Депардье — француз, и, казалось бы, в его пребывании на родине нет ничего необычного, портал напоминает, что актёр с 2011 года проживает в России и даже успел обзавестись российским гражданством. Тем не менее в период изоляции Депардье оказался в своём французском замке Шато де Тинье, опять-таки в долине Луары, — но не по собственному желанию, просто он оказался на родине ради съёмок новой комедии режиссёра Тома Жилу, когда Париж объявил о введении режима самоизоляции.