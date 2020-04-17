People: Брюс Уиллис самоизолировался с Деми Мур, но его жена не ревнует

Несмотря на то что Брюс Уиллис большую часть времени в период кризиса, связанного с коронавирусом, провёл со своей бывшей супругой Деми Мур, источник в окружении нынешней жены актёра Эммы Хеминг в интервью изданию People рассказал, что у пары «всё отлично». Источник из окружения Деми Мур также говорит, что для бывших супругов, которые были в браке на протяжении 13 лет, нет ничего необычного в том, чтобы проводить время вместе.

Хотя большую часть времени в период кризиса, связанного с коронавирусом, 65-летний Брюс Уиллис и его 41-летняя жена Эмма Хеминг Уиллис провели врозь, источник в интервью изданию People рассказал, что у пары «всё отлично».

Уиллис, который женился на супермодели в 2009 году, был в самоизоляции вместе со своей бывшей женой, 57-летней Деми Мур, и их дочерями — 31-летней Румер, 28-летней Скаут, и 26-летней Таллулой. А Хеминг и их с Уиллисом две маленькие дочери — 8-летняя Мейбл и 5-летняя Эвелин — находились в своём доме в Лос-Анджелесе.

«Деми и Эмма очень близки, и все трое прекрасно ладят — как большая смешанная семья. У них вообще нет никаких проблем. Эмме нужно было остаться в Лос-Анджелесе с маленькими детьми», — рассказал источник в семье.

Источник из окружения Деми Мур говорит, что для бывших супругов, которые были в браке на протяжении 13 лет, нет ничего необычного в том, чтобы проводить время вместе.

«Деми и Брюс на протяжении многих лет являются лучшими друзьями. Они очень близки», — сообщил собеседник издания.

Эти две семьи, в которых есть общие дети, часто проводят время вместе. Например, Мур присутствовала на церемонии подтверждения верности обетам, которую устроили Хеминг и Уиллис в марте 2019 года, а Уиллис и Хеминг поддержали Мур на презентации её книги мемуаров «Наизнанку», состоявшейся в сентябре.

О том, как они проводят время вместе, члены «команды» Мур и Уиллиса писали и в социальных сетях. Когда Мур опубликовала совместную фотографию, на которой они с Уиллисом и их дочери одеты в одинаковые пижамы, и подписала под ней «сплочение семьи», Эмма Хеминг быстро присоединилась, написав: «Лучше не бывает, люблю и скучаю по вам, ребята».

«Мы очень скучаем по вам, девочки, и очень вас любим», — написала в ответ Деми Мур.