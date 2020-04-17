People: Брюс Уиллис самоизолировался с Деми Мур, но его жена не ревнует
Хотя большую часть времени в период кризиса, связанного с коронавирусом, 65-летний Брюс Уиллис и его 41-летняя жена Эмма Хеминг Уиллис провели врозь, источник в интервью изданию People рассказал, что у пары «всё отлично».
Уиллис, который женился на супермодели в 2009 году, был в самоизоляции вместе со своей бывшей женой, 57-летней Деми Мур, и их дочерями — 31-летней Румер, 28-летней Скаут, и 26-летней Таллулой. А Хеминг и их с Уиллисом две маленькие дочери — 8-летняя Мейбл и 5-летняя Эвелин — находились в своём доме в Лос-Анджелесе.
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