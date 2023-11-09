Foreign Affairs: кандидаты в президенты США вынуждены давать жёсткие обещания, чтобы угодить избирателям

Американцы любят сильных президентов, констатирует журнал Foreign Affairs. Поэтому у президентов и кандидатов в президенты есть стимулы принимать, возможно, непопулярные внешнеполитические решения, если это поможет им показать, что они могут соответствовать должности главнокомандующего страны.

Нынешние кандидаты в президенты от Республиканской партии расходятся друг с другом во мнении по многим вопросам, однако, когда речь заходит о международной повестке, почти все занимают агрессивную политическую позицию, констатирует журнал Foreign Affairs.

В числе фаворитов на выдвижение от Республиканской партии четыре человека: Рон Десантис, Никки Хейли, Вивек Рамасвами и бывший президент Дональд Трамп. Все четверо подтвердили, что готовы напасть на Мексику для борьбы с наркокартелями. Не исключено усиление напряжённости в отношениях с Ираном.

Также заметно единодушие в отношении Китая. Например, Десантис заявил, что Вашингтон должен относится к Пекину так же, как относился к Советскому Союзу. Хейли уверена, что Китай возглавляет новую глобальную «ось зла», а Рамасвами назвал эту страну «главным врагом».

Как подчёркивает издание, подобные заявления вряд ли соответствуют настроениям американцев, особенно если принять во внимание результаты опросов. Так, в сентябре 2023 года агентство Reuters выяснило, что 29% избирателей поддерживают нападение на мексиканские наркокартели даже без одобрения со стороны местного правительства.

Другой опрос, в январе 2023 года, показал, что лишь 22% процента американцев считают Китай противником США. И хотя национальные опросы не всегда отражают взгляды основных избирателей, FA напоминает, что тот же Дональд Трамп завоевал поддержку республиканцев в 2016 году, отказавшись от военного авантюризма и пообещав сократить глобальные обязательства Вашингтона.

Таким образом, отмечает издание, противостояние с иностранными наркокартелями на их территории или развязывание пусть и холодной, но всё же войны с Китаем противоречат общепринятому мнению, что американцам нужны президенты, которые будут избегать дорогостоящих зарубежных операций и сосредоточат внимание на внутренних задачах.

Что интересно, американцы вполне могут заявлять одно, однако их поведение во время выборов говорит совершенно обратное — они любят сильных президентов. Поэтому у президентов и кандидатов в президенты есть стимулы принимать, возможно, непопулярные внешнеполитические решения, если это поможет им показать, что они могут быть жёсткими, чтобы соответствовать должности главнокомандующего страны.

И политики заметили это, констатирует FA. За последние полвека кандидаты от обеих партий использовали агрессивную внешнюю политику, чтобы продемонстрировать свою силу и решительность. Это помогает выиграть выборы. Но есть и обратная сторона таких заявлений. Увеличение оборонного бюджета, бесконечные войны, односторонняя дипломатия. И это уже не по душе избирателям.

По мнению издания, вопрос с таким несоответствием можно решить, если кандидаты перенаправят свою агрессию на внутренние элиты, поощряющие воинственность. Между тем избиратели должны понять, что кажущееся разумным желание избрать сильного президента в реальности может сыграть злую шутку с внешней политикой США, побуждая лидеров принимать более агрессивные решения, чем того хотят простые американцы.

В недавней истории США найдётся немало примеров, когда политики занимали явно агрессивную внешнеполитическую позицию для укрепления собственного имиджа. Например, Дик Моррис, руководитель предвыборной кампании Билла Клинтона в 1996 году, призвал Клинтона «разбомбить Сербию в пух и прах, чтобы выглядеть сильным», причём даже несмотря на то, что большинство избирателей были против военной интервенции на Балканах.

Как известно, Клинтон счёл совет дельным, принял решение бомбить Сербию и направить американские войска для поддержания мира. FA пишет, что, по словам журналиста Боба Вудворда, Клинтон неоднократно «выражал восхищение тем, что, хотя 60 процентов общественности выступали против размещения американских войск в Боснии, общественное одобрение его внешней политики возросло, а не уменьшилось после того, как он отдал тот приказ». Президент пришёл к выводу, что «жёсткость и решительность ценились, даже если люди были не согласны».

По мнению издания, ту же логику использовали в кампании Джорджа Буша — младшего в 2004 году. Согласно опросам, лишь 43% поддерживали действия президента в Ираке. Однако Буш не объявил об избрании нового курса. Вместо этого он пообещал «стоять на своём». Руководитель той предвыборной кампании Кен Мелман объяснил, что тогда важнее было то, что такая жёсткая политика говорила о личных качествах Буша-младшего. Такое заявление и отказ поддаваться политическому давлению показало его сильным лидером.

Трамп в какой-то степени отошёл от этой традиции в 2016 году. Он открыто критиковал своих предшественников за ведение войн. Большая часть его международной повестки сводилась к необходимости вывода войск из Афганистана, отказу начинать новые конфликты, и это отражало запрос избирателей избегать дорогостоящих военных авантюр.

Однако не стоит забывать, напоминает FA, что при этом Трамп занял довольно агрессивную позицию в отношении других вопросов внешней политики. Например, он назвал НАТО «устаревшим», обвинил Мексику в том, что она «убивает нас экономически», и заявил, что американцы «устали от того, что их обирают все в мире. Он также пообещал построить стену на южной границе и «заставить Мексику заплатить за неё».

Многолетние наблюдения показывают, что, как правило, американцы хотят, чтобы их лидеры сотрудничали с другими странами для решения вопросов. Согласно опросу 2017 года, для 88% респондентов было важно, чтобы глава государства поддерживал союзников публично.

Поэтому заявления Трампа шли вразрез с обычной логикой. Однако когда он сказал, что не позволит другим странам пользоваться Соединёнными Штатами, это подчеркнуло его решимость, и, по мнению многих, имело решающее значение для его политического успеха.

По мнению издания, есть другой подводный камень в отношении международной политики. Как оценить мудрость принятого политиком решения? В пример можно привести решение Трампа ликвидировать иранского генерала Сулеймана в январе 2020 года.

Многие обвинили его в безрассудстве, обострении ситуации с возможной войной с Ираном. Нашлись и те, кто поддержал такой шаг, потому что это поможет удержать Тегеран от конфронтации с Соединёнными Штатами в будущем. До сих пор сложно оценить этот шаг, уверено FA. Ответ Ирана оказался менее суровым, чем ожидалось. И неизвестно, просчитал ли Трамп это заранее или просто рискнул.

В сравнении с этой операцией совсем другим оказался вывод войск из Афганистана, который Байден затеял в августе 2021 года. На то время данные опросов свидетельствовали, что избиратели не были уверены в том, стоило ли Соединённым Штатам уходить оттуда. Многие аналитики полагали, что решение Байдена положить конец длительному и непопулярному конфликту получит поддержку населения.

Однако последующий крах правительства Афганистана и хаотичное бегство военных нанесли удар по репутации Байдена как компетентного главнокомандующего. Его рейтинг одобрения упал на шесть пунктов. Причём он так и не смог его восстановить.

Многие события, которые формируют наследие президентов, связаны именно с международной политикой. Поэтому неудивительно, что избиратели придают большое значение тому, подходят ли кандидаты на роль главнокомандующего. Поскольку в мировой политике часто доминируют неожиданные вызовы, есть веские основания беспокоиться о том, насколько компетентны высшие руководители.

Однако то, как кандидаты используют внешнюю политику для формирования своего имиджа, может иметь ощутимые последствия, заключает издание. Конечно, может показаться, что заявления о нападении на Мексику ничего не значат, от них легко отмахнуться. Но президенты часто сталкиваются с давлением и вынуждены выполнять свои обещания.

Так, Кеннеди пришлось увеличивать расходы на оборону непопулярными методами. Буш придерживался выбранного им курса в Ираке вплоть до конца президентства. А у Трампа оставались напряжённые отношения с союзниками на протяжении всех четырёх лет в Овальном кабинете.

Сегодня ставки очень высоки, особенно когда речь заходит об отношениях США и Китая. Даже эксперты в области политики расходятся во мнении, какие действия Вашингтона способны сдержать Пекин. Но у нынешних кандидатов на президентское кресло есть соблазн использовать Китай, чтобы продемонстрировать свою приверженность победе в соревновании великих держав.

Однако поступая таким образом, кандидаты рискуют разрушить и без того напряжённые американо-китайские отношения, уверено издание.

Конечно, нелегко угодить всем — удовлетворить стремление простых избирателей к сдержанной внешней политике и их влечение к жёстким сильным лидерам. Раньше этого добивались, выдвигая кандидатов с богатым военным опытом. Они могли быть сильными без необходимости занимать агрессивную позицию.

В наши дни ни один из главных кандидатов на выборах 2024 года, кроме Рона Десантиса, не имеет какого-либо военного опыта. Поэтому если они не хотят выглядеть слабыми, им придётся прибегнуть к другим методам.

В частности, прогрессивные левые любят прикрывать сдержанность внешней политики конфронтационными формулировками. Вместо того чтобы ругать противников, они говорят о противостоянии пагубному влиянию внешнеполитического истеблишмента.

Подобным было послание Джорджа Буша — младшего во время выборов 2000 года. Он ругал Клинтона за втягивание американских военных в гуманитарные интервенции.

Однако у прогрессивных кандидатов в последние десятилетия возникали серьёзные проблемы не только с всеобщими выборами, но даже с праймериз. И тот же Буш, несмотря на обещанную сдержанность, стал одним из самых интервенционистских президентов в истории.

Поэтому если американцы действительно хотят, чтобы их лидеры вели себя менее воинственно, им нужно изменить систему оценки, заключает FA. Конечно, сложно изменить устоявшиеся представления о том, каким должен быть хороший главнокомандующий. Но избиратели должны наконец осознать, что кандидаты часто используют циничные методы для привлечения их внимания.

В противном случае они будут по-прежнему испытывать разочарование из-за стоимости и масштабов деятельности их страны на мировой арене.